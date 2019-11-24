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Блумберг представил стратегию по «поражению Трампа» на выборах-2020

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил о том, что вступает в президентскую гонку-2020. В опубликованных в Twitter сообщениях он представил стратегию, согласно которой намерен «восстановить Америку».

«Я баллотируюсь на пост президента, чтобы победить [действующего главу государства] Дональда Трампа и восстановить Америку. Я верю, что мой уникальный опыт в бизнесе, правительстве и благотворительности позволит мне побеждать и лидировать», — написал он.

К записи Блумберг добавил ссылку на сайт своей избирательной кампании и призвал пользователей соцсети вступать в ряды его сторонников.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Майкл Блумберг, Дональд Трамп, президентские выборы в США
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