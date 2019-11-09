Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вступил в предвыборную гонку в США

Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг подал документы для регистрации в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии на первичных выборах в Алабаме. Об этом сообщается на сайте представительства партии в штате.

Имя экс-мэра Нью-Йорка значится в списке кандидатов, которые примут участие в праймериз Демократической партии, назначенных на 3 марта 2020 года.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщала о намерении Блумберга баллотироваться в президенты США. По данным издания, экс-мэр направил в Алабаму своих сотрудников, которые ведут в штате сбор необходимых подписей.

В середине декабря Politico со ссылкой на демократов писало, что Блумберг планирует потратить $500 млн, чтобы не допустить переизбрания на второй срок действующего президента США Дональда Трампа.

По состоянию на 9 ноября 77-летний Майкл Блумберг занимает девятую строчку рейтинга миллиардеров Forbes. Его состояние оценивается в $52 млрд. Блумберг является основателем агентства Bloomerg, с 2002 по 2013 годы он являлся мэром Нью-Йорка.