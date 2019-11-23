Лавров сообщил подробности встречи с будущим послом США в России

Глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном обсудил способы решения проблем в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом он заявил журналистам, трансляция его выступления опубликована в Twitter министерства.

Встреча прошла на полях совещания глав министерств иностранных дел стран G20 в японском городе Нагоя. «Разумеется, мы знаем, что Джон Салливан проходит процедуру утверждения на пост посла США в России. Говорили о том, как нам решать многочисленные проблемы, накопившиеся в наших отношениях», — сообщил Лавров. Он напомнил, что Салливан возглавлял американскую делегацию на переговорах с Москвой по вопросам стратегической стабильности.

Также, по словам министра, они обсудили роль G20 в международных отношениях, отметив, что эта структура «создает хорошую площадку для достижения общеприемлемых договоренностей». «Была полезная беседа», — заключил Лавров.

Салливан работает в Госдепартаменте США с 2017 года, где он занимает пост первого заместителя Госсекретаря Майка Помпео. До этого он был председателем специального правительственного комитета по экономическим отношениям США и Ирака при Министерстве торговли. 11 октября президент США Дональд Трамп объявил о решении назначить Салливана преемником Джона Хантсмана на должности посла в Москве.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее говорил, что Москва не видит оснований сомневаться в будущем назначении Салливана. 18 ноября источники РБК сообщили, что российский МИД дал предварительное согласие на начало работы Салливана руководителем американской дипмиссии. 20 ноября его кандидатуру на должность посла в России одобрил комитет сената США по иностранным делам.