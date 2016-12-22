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Нефть Brent за день подешевела на 5%
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Нефть Brent за день подешевела на 5%
Экономика, 16:53
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Нефть Brent за день подешевела на 5%
В пятницу баррель нефти Brent подешевел более чем на $3, опустившись ниже отметки $60. Последний раз нефть этой марки стоила столько в конце октября прошлого года
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Цена на нефтяные фьючерсы марки Brent с поставкой в январе 2019 года на бирже ICE в пятницу, 23 ноября, опустились ниже отметки в $60 за баррель. Падение за день составило около 5% (минус почти $3), свидетельствуют данные торгов.

По данным на 16:45 мск, за баррель давали $59,64. Последний раз Brent торговалась на уровне ниже $60 в конце октября 2017 года.

Падает в цене и WTI. Баррель нефти этой марки ​также в 16:45 мск торговался на уровне $50,95, потеряв за день более 6% (минус примерно $3,5).

Bloomberg отмечает, что нефть дешевеет на фоне заявлений Саудовской Аравии. Эр-Рияд отчитался, что объем добычи в королевстве достиг возможных рекордных показателей. По данным министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, королевство производит ежедневно более 10,7 млн баррелей в сутки, что является показателем того, что Эр-Рияд довел объем добычи до рекордных уровней.

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Саудовская Аравия также заявила, что в декабре намерена несколько снизить производство, однако если участники ОПЕК+ не смогут достичь новой сделки по ограничению добычи нефти, аналитики ожидают перенасыщения рынка в 2019 году. Параллельно на нефтяные цены оказывают влияние растущие в течение двух месяцев подряд запасы нефти в США, отмечает агентство.

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«Цены снижаются, поскольку Трамп продолжает оказывать давление на ОПЕК и Саудовскую Аравию с тем, чтобы цены были низкими, а также из-за роста американских запасов», — сказал в беседе с Bloomberg представитель NH Investment & Securities Co. в Сеуле Хонг Сунки.

Представили стран ОПЕК+ (картель нефтеэкспортеров плюс Россия, Мексика и Казахстан) соберутся на очередную встречу 6 декабря. На ней государства обсудят квоты нефтедобычи.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Brent , цены на нефть
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