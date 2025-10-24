Французский генерал заявил о готовности ввести войска на Украину
Франция готова развернуть свой войска на Украине в рамках гарантий безопасности, заявил начальник Генштаба сухопутных войск генерал армии Пьер Шиль на слушаниях перед депутатами комитета по обороне в Национальном собрании.
«Мы будем готовы развернуть войска в рамках гарантий безопасности, в случае необходимости, на благо Украины», — сказал он (цитата по BFM TV).
Как отмечает телеканал, посыл этого заявления состоит в том, что Франция «готова вмешаться в конфликт» на Украине.
Шиль добавил, что 2026 год «будет ознаменован созданием коалиций», которые «проверят наши концепции совместного, межсоюзнического и даже межведомственного использования ресурсов», подчеркивая приверженность Франции своим союзникам.
В начале октября Шиль говорил, что Западу следует быть готовым к вступлению в боевые действия «с сегодняшнего вечера». Начальник Генштаба вооруженных сил Франции Фабьен Мандон накануне, 23 октября, заявил, что французские военные должны быть «готовы к столкновению через три-четыре года» с Россией.
В Москве неоднократно подчеркивали отсутствие планов атаковать страны Европы и НАТО.
Франция является одним из лидеров так называемой «коалиции желающих» — объединения около 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине.
Украинский президент Владимир Зеленский называл договоренности о поддержке Киева с лидерами западных стран одной из составляющих будущих гарантий безопасности. 23 октября он встретился в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, призвав европейских партнеров завершить «наработку гарантий безопасности».
Москва считает размещение войск стран НАТО на Украине недопустимым.
