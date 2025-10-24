 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Французский генерал заявил о готовности ввести войска на Украину

Французский генерал Шиль заявил о готовности ввести войска на Украину в 2026-м
Сюжет
Военная операция на Украине
Франция готова, если это будет необходимо, направить свой войска на Украину в рамках гарантий безопасности, заявил глава Генштаба сухопутных войск Шиль. Москва выступает против размещения на Украине военных из стран НАТО

Франция готова развернуть свой войска на Украине в рамках гарантий безопасности, заявил начальник Генштаба сухопутных войск генерал армии Пьер Шиль на слушаниях перед депутатами комитета по обороне в Национальном собрании.

«Мы будем готовы развернуть войска в рамках гарантий безопасности, в случае необходимости, на благо Украины», — сказал он (цитата по BFM TV).

Как отмечает телеканал, посыл этого заявления состоит в том, что Франция «готова вмешаться в конфликт» на Украине.

Шиль добавил, что 2026 год «будет ознаменован созданием коалиций», которые «проверят наши концепции совместного, межсоюзнического и даже межведомственного использования ресурсов», подчеркивая приверженность Франции своим союзникам.

В начале октября Шиль говорил, что Западу следует быть готовым к вступлению в боевые действия «с сегодняшнего вечера». Начальник Генштаба вооруженных сил Франции Фабьен Мандон накануне, 23 октября, заявил, что французские военные должны быть «готовы к столкновению через три-четыре года» с Россией.

В Москве неоднократно подчеркивали отсутствие планов атаковать страны Европы и НАТО.

Во Франции призвали готовиться к войне с Россией через три-четыре года
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Франция является одним из лидеров так называемой «коалиции желающих» — объединения около 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский называл договоренности о поддержке Киева с лидерами западных стран одной из составляющих будущих гарантий безопасности. 23 октября он встретился в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, призвав европейских партнеров завершить «наработку гарантий безопасности».

Москва считает размещение войск стран НАТО на Украине недопустимым.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

