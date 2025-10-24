Глава МВД США оценил эффект санкций для разрешения конфликта на Украине

Министр высказал мнение, что давление санкциями приведет к завершению конфликта. Москва считает меры незаконными и говорит о готовности к переговорам с Киевом. Путин подчеркивал, что страна не будет действовать под давлением

Санкции США против России «крайне важны» для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава американского МВД Даг Бургум, выступая на мероприятии. Трансляция шла в YouTube.

«Санкции против России сейчас крайне важны для прекращения конфликта на Украине <...> Я настроен очень оптимистично в плане того, что давление, которое мы сможем оказать на Россию, приведет к завершению этого конфликта», — сказал он.

США 23 октября ввели санкции против России — первые после возвращения Трампа к власти. Под ограничения попали крупнейшие российские нефтяные компании ЛУКОЙЛ и «Роснефть», а также их 34 дочерние компании, расположенные в России. Министр финансов США Скотт Бессент объяснил введение санкций тем, что Путин не был «честен и откровенен» на переговорах по Украине. Ограничения, по его словам, были введены с учетом «отказа Путина положить конец» конфликту.

Россия считает санкции незаконными и требует их отмены. Путин, комментируя американские меры, заявил, что уважающие себя государства никогда не делают ничего под давлением, и, хотя «определенные потери» будут, российская энергетика чувствует себя уверенно. Москва подчеркивала, что стремится к урегулированию и готова вести переговоры с Киевом.

Госсекретарь Марко Рубио после введения санкций, а также на фоне сообщений об отмене (Путин говорил о переносе) встречи президентов в Будапеште, подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему готов к диалогу с Россией. По сведениям Bloomberg, именно он был «ястребом», который подтолкнул Трампа к введению санкций.

Вечером 24 октября в США с визитом прибыл спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. По его словам, поездка была согласована заранее, а он был приглашен американской стороной. Целью своего визита Дмитриев назвал продолжение российско-американского диалога.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер отмечал, что Трамп ищет способы надавить как на Россию, так и на Украину, чтобы положить конец конфликту.