Bloomberg узнал, что Италия включит в новый пакет военной помощи Украине

В 12-й пакет итальянской помощи Украине войдут ракеты SAMP/T для систем ПВО, пишет Bloomberg. По данным агентства, с начала конфликта Рим отправил Киеву вооружений на сумму от €2,5 млрд до €3 млрд

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Италия готовит 12-й пакет военной помощи для Украины, в который войдут боеприпасы и ракеты SAMP/T для систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, новыйпакет мер может быть готов к концу 2025 года.

Правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони уже отправило Украине вооружений на сумму от €2,5 млрд до €3 млрд с начала военной операции. Рим выделил Киеву в том числе две зенитные ракетные батареи SAMP/T.

SAMP/T (Mamba) — это мобильный зенитный ракетный комплекс, разработанный франко-итальянским консорциумом Eurosam. Система предназначена для уничтожения различных воздушных целей, включая самолеты, вертолеты, дроны, крылатые и баллистические ракеты, и считается европейским аналогом американского Patriot.

Агентство отмечает, что эти шаги «демонстрируют постоянную поддержку Киева со стороны Мелони», даже несмотря на ограниченные бюджетные возможности Италии.

Рим готовится присоединиться к инициативе НАТО по закупке американского вооружения, включая системы Patriot, за счет европейских средств. Размер взноса еще не определен.

Bloomberg также пишет, что в Европе становится все более актуальным поиск нового финансирования для Украины. Военная помощь значительно сократилась после того, как США заявили, что больше не будут оплачивать поставки оружия Киеву, что подтолкнуло европейских союзников к поиску альтернатив. Решение о возможном использовании замороженных российских активов для финансирования помощи отложено до декабрьского саммита ЕС.

После начала военной операции страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Президент России Владимир Путин сравнивал действия Запада с российскими активами с воровством, которое «никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что такие шаги приведут к судебному преследованию — как отдельных лиц, так и стран.

Россия также осуждает любые поставки оружия Украине.