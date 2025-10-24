 Перейти к основному контенту
Экс-помощник Байдена предрек неожиданный эффект от санкций против России

Экс-помощник Байдена Хохштейн: санкции против России могут навредить США
Сюжет
Война санкций
Санкции против российских нефтяных компаний могут спровоцировать рост цен, что навредит США и другим западным странам и положительно скажется на российской экономике, предупредил бывший куратор энергетической политики при Байдене
BRENT BRENT $65,95 +3,05%
Фото: David McNew / Getty Images
Фото: David McNew / Getty Images

Санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, введенные для давления на Россию, в будущем могут навредить самим США. Об этом заявил бывший спецпосланник экс-президента Джо Байдена Амос Хохштейн, курировавший энергетическую политику, пишет Financial Times (FT).

Он напомнил, что при предыдущей администрации США действовали аккуратно, стараясь не допустить подорожания нефти в результате санкций.

Хохштейн считает, что Соединенным Штатам придется сдерживать рост цен на нефть, чтобы избежать последствий от ограничительных мер. «Если цены [на нефтепродукты] существенно вырастут, этот рост компенсирует России потери от санкций. А если цена вырастет слишком сильно, то русские выиграют, а американские потребители и наши союзники проиграют», — сказал он.

22 октября управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело дополнительные санкции в связи с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Они направлены против двух крупнейших российских нефтяных компаний: «Роснефти» и ЛУКОЙЛа.

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против России
Финансы
Дональд Трамп

После объявления о санкциях стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 5,1% к предыдущему закрытию, до $64,45 за баррель. Максимальное значение в ходе торговой сессии доходило до $64,5.

После объявления американских санкций против России в период с 23:55 мск до 1:05 мск котировки подскочили с $63,33 до $64,45, то есть на 1,77%.

Ввести эти санкции администрации Трампа позволила конъюнктура рынка, отметил международный эксперт в области санкций Джордж Волошин. По его словам, в отличие от периода после 2022 года, когда администрация Байдена опасалась таких санкций из-за резкого роста цен на нефть и высокой инфляции, сейчас ожидается, что мировые цены на нефть Brent будут оставаться в коридоре $60–70 и даже могут опуститься ниже.

Так, в июле 2025 года нефтедобыча в США достигла рекордных 13,6 млн барр./сут., по итогам всего года и в 2026 году прогнозируется уровень 13,5 млн барр./сут.

При этом санкции в отношении экспортеров, хотя и приведут к сокращению поставок, могут не отразиться на их валютной выручке и операциях по ее продаже, не исключают эксперты. Некоторые из них даже предполагают, что санкции на краткосрочном горизонте могут привести к укреплению рубля, так как экспортеры начнут активнее продавать валюту.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

