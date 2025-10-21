МИД оценил влияние договора России и Венесуэлы на саммит в Будапеште

МИД о договоре с Венесуэлой до саммита с США: мы не работаем никому на потребу

Россия не будет «работать «на потребу» кому бы то ни было», заявил замглавы МИДа, отвечая на вопрос, не помешает ли ратификация договора с Каракасом подготовке к саммиту Путина и Трампа на фоне обострения отношений США и Венесуэлы

Сергей Рябков (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Россия никогда не скрывала отношений с Венесуэлой, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков после ратификации Госдумой договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Каракасом. Так он ответил на вопрос, не помешает ли это подготовке к предстоящему саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште на фоне обострения отношений между Соединенными Штатами и Венесуэлой, сообщает корреспондент РБК.

Путин и Трамп договорились о новом саммите в ходе телефонного разговора 16 октября. Он должен пройти в Венгрии. Глава Белого дома допустил, что его встреча с российским коллегой состоится «довольно скоро», в течение двух недель. Кремль также не исключил, что переговоры «действительно могут состояться в течение двух недель или чуть позже».

«Мы говорим о том, что процедуры, которые необходимы для ратификации базового договора, не должны зависеть от каких-то внешних или входящих факторов. Мы никогда не скрываем, что мы вместе с Венесуэлой, и все это знают. Мы сейчас демонстрируем новый этап нашего сближения. Данный договор скоро вступит в силу. Я уверен, что вслед за ним у нас в копилке взаимоотношений с Венесуэлой появятся и другие документы», — сказал Рябков.

Замминистра подчеркнул, что Россия не должна «работать «на потребу» кому бы то ни было». «Мы должны через собственное сотрудничество и партнерское взаимопонимание повышать собственные ресурсы для проведения нашей ответственной, полностью понятной, лишенной двойного дна линии на международной арене», — сказал он.

Отношения США и Венесуэлы обострились на фоне американской военной кампании в Карибском море против наркотрафика. По данным The New York Times, в августе Трамп подписал секретную директиву, позволяющую применять военную силу против наркокартелей, прежде всего из Венесуэлы. США разместили у берегов этой страны флотилию из семи кораблей. В ответ венесуэльский президент Николас Мадуро объявил мобилизацию в Боливарианскую национальную полицию.

Американские корабли нанесли уже несколько ракетных ударов по венесуэльским катерам, которые, как считают в Вашингтоне, занимались перевозкой наркотиков. Венесуэла отвергает обвинения. В октябре Каракас решил перебросить войска на карибское побережье. Мадуро пообещал мобилизовать около миллиона ополченцев. Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес считает, что Соединенные Штаты используют борьбу с наркотрафиком как предлог для вторжения в страну.

Президент соседней Колумбии Густаво Петро обвинил США в нарушении суверенитета после того, как жертвами одного из американских ударов в Карибском море, по его словам, стали местные рыбаки. Трамп, в свою очередь, пригрозил Боготе силовым ответом, если она не справится с наркотрафиком. В интервью Univision Петро утверждает, что глава Белого дома «готовит вторжение в Венесуэлу» под предлогом борьбы с наркотрафиком «для захвата нефти».