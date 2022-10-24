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Маск назвал Каспарова идиотом

Илон Маск в ответ на слова Каспарова об Украине назвал его идиотом
Маск подвергся критике после предложенного им мирного плана по Украине. Он предполагал, что Крым останется российским, а по остальным территориям нужно провести повторные референдумы
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Бизнесмен, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск резко отреагировал на критику своих мирных предложений по Украине со стороны бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (Минюст России внес его в реестр физлиц-иноагентов).

Свое отношение Маск высказал в «Твиттере», комментируя утреннее шоу телеканала CNBC Squawk Box, в котором был показан фрагмент с участием Каспарова. «Почему люди, сидящие в комфортных особняках в Кремниевой долине, рассказывают Украине, как вести свои дела?» — заявил экс-чемпион мира. В своей речи Каспаров упомянул в том числе и Маска.

«Хотя Каспаров в самом деле играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот», — ответил Маск.

«У меня нет ни дома, ни уж тем более особняка, придурок», — добавил бизнесмен в следующем твите.

Маск в начале октября опубликовал серию твитов, в которых описал свое видение разрешения конфликта на Украине. По его мнению, Крым должен остаться частью России, а в занятых российскими войсками регионах нужно провести повторные референдумы под наблюдением ООН.

Мирное соглашение, по словам Маска, также может включать следующие условия.

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  • Украина остается нейтральной страной.
  • Стороны договорятся о водоснабжении Крыма.

«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого», — написал тогда Маск.

Маск прикрепил к твиту опрос с двумя вариантами ответов: «Да» и «Нет».

Позже в следующей серии твитов Маск заявил, что Россия видит Крым своей частью, и если она столкнется с выбором потерять полуостров или применить ядерное оружие, то выберет последнее. «Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее. Мы уже наложили санкции или отключили Россию всеми возможными способами, так что им еще терять? Если мы нанесем ответный ядерный удар по России, они нанесут ядерный удар по нам, и тогда у нас будет третья мировая война», — выразил мнение бизнесмен.

На Украине предложение Маска было встречено с негодованием. Радикальные политики и общественные деятели резко осудили предложения бизнесмена. Президент Украины Владимир Зеленский предложил у себя в «Твиттере» выбрать, кем считать бизнесмена — другом Украины или другом России.

В Кремле посчитали сам факт размышлений Маска о мире позитивным. «На самом деле это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации. <...> А достижение мира без выполнения условий России совершенно невозможно», — сказал Дмитрий Песков. По его словам, многие идеи Маска по этому поводу «заслуживают внимания». «Но что касается референдумов, конечно же, жители уже высказали свое отношение. И здесь ничего другого быть не может. Сегодня президент подпишет указы, и это станет территорией Российской Федерации», — подчеркнул тогда Песков.

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