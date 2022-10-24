Выступавший за переговоры с Россией по Украине румынский министр уволился

Дынку ранее говорил, что конфликт на Украине можно решить только дипломатическим путем, однако Киев не способен вести переговоры в одиночку

Василе Дынку (Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press)

Министр обороны Василе Дынку подал в отставку, аргументируя это «перспективой невозможности сотрудничества с президентом Румынии». Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке» (соцсеть принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta).

«Считаю необходимым уйти с этой должности, чтобы никоим образом не навредить процессам принятия решений и программам, требующим гибкости по всей цепочке командования, и не блокировать ряд проектов, абсолютно необходимых для оптимального функционирования Министерства национальной обороны и румынской армии», — написал Дынку.

Дынку в начале октября заявил, что конфликт на Украине можно решить только дипломатическим путем, однако Киев не может в одиночку вести переговоры с Москвой. «Политический класс Украины в настоящий момент не может позволить себе взять ответственность <...> за потерю территорий», — объяснил он свою точку зрения.

Временно исполняющая обязанности председателя румынского Сената Алина Горгиу (она заняла пост после отставки Флорина Кыцу, который, как сообщалось, оставил должность из-за разногласий с рядом парламентариев) отметила, что отношения между президентом Румынии и министром обороны ухудшились, потому что «внешняя политика страны осуществляется румынским председательством».

После присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

Румыния является членом Евросоюза, который с начала военной операции на Украине ввел несколько пакетов санкций против России. В середине апреля Бухарест запретил кораблям под российским флагом заходить в румынские порты. Также Румыния не раз высылала из страны российских дипломатов.