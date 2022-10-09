Глава Минобороны Румынии выступил за переговоры с Россией по Украине

Мир на Украине может быть достигнуть только путем переговоры с Россией. Об этом в эфире телеканала PrimaTV заявил министр национальной обороны Румынии Василе Дынку.

«Единственным шансом могут быть переговоры с Россией. <...> Переговоры о гарантиях безопасности и о мире для Украины должны вести с Россией страны мира, НАТО, США», — считает Дынку.

По его словам, Киев не сможет в одиночку вести переговоры с Москвой, потому что «политический класс Украины в настоящий момент не может позволить себе взять ответственность <...> за потерю территорий».

При этом глава Минобороны Румынии считает, что у Москвы по-прежнему есть ресурсы для продолжения специальной военной операции. Поэтому необходимо как можно скорее начать переговоры, «даже если это будет замороженный конфликт». «Переговоры все равно лучше, чем то, что происходит сейчас: уничтожение человеческих жизней и материальных ценностей», — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский не раз исключал возможность территориальных уступок, в том числе для дипломатического урегулирования конфликта с Россией. «Украинцы не готовы отдать свою землю, согласиться, что эти территории принадлежат России. Это наша земля. Мы все об этом говорим и намерены это доказать», — говорил он в интервью CNN в июле.

В конце сентября на территориях, занятых российскими войсками, прошли референдумы о вхождении в состав России. Большинство жителей, по данным местных ЦИК, выступили за присоединение. В начале октября ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области официально вошли в состав России.

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Зеленский ранее говорил, что референдумы на востоке Украины будут озночать выход Киева из переговорного процесса. После проведения референдумов Зеленский подписал закон, согласно которому Украина отказывается от переговоров с Москвой, пока президентом России остается Владимир Путин.