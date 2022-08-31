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Работающим на оборонку сотрудникам УВЗ будут давать сверхурочную работу

Сотрудников «Уралвагонзавода», который среди прочего производит танки Т-14 «Армата», переведут на особый режим работы из-за «значительного увеличения объемов важнейших для обороноспособности страны задач»

Сотрудников предприятия «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех»), которые работают над выполнением государственного оборонного заказа, теперь могут привлекать к сверхурочной работе, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу завода.

«Ввиду значительного увеличения объемов важнейших для обороноспособности страны задач руководством УВЗ принято решение о переводе сотрудников, задействованных в выполнении государственных контрактов, на особый режим работы, — сообщили на заводе. — Это означает, что сотрудники, выполняющие работы по ГОЗ, в связи с производственной необходимостью могут привлекаться к сверхурочным работам: в будние дни — до 4-х часов, в один из выходных дней — до 8-ми часов». Переработки будут оплачиваться в двойном размере.

Кроме того, на предприятии временно переводят рабочих в подразделения механосборочного производства, для чего они проходят специальное обучение.

«Ростех» из-за гособоронзаказа запретил менеджерам уходить в отпуска
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Фото:Владислав Шатило / РБК

В середине апреля исполнительный директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин сообщал, что предприятие обеспечено заказами и выполняет производственный план по военной и гражданской продукции. «А это значит, что работой обеспечен не только наш многотысячный коллектив, но и сотрудники предприятий-смежников, в тесной кооперации с которыми мы трудимся. И это не только компании Уральского региона. Заводчане понимают стоящие перед всеми нами ответственные задачи и прилагают максимум усилий для их безусловного выполнения», — уточнял он.

В августе источники РБК в оборонно-промышленном комплексе рассказали, что в «Ростехе» издали внутренний приказ, которым запретили ключевым сотрудникам уходить в отпуска. Решение объяснили необходимостью выполнения гособоронзаказа.

В «Ростехе» не стали комментировать информацию, но уточнили, что на долю госкорпорации приходится до 40% всего объема гособоронзаказа.

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АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» расположено в Нижнем Тагиле Свердловской области. Основным видом экономической деятельности по ОКВЭД у предприятия указано производство военных боевых машин. Также на заводе выпускают строительную, железнодорожную и другую технику.

Среди прочей продукции на базе «Уралвагонзавода» выпускаются российские танки. В их числе — танк Т-14 «Армата». Разработало боевую машину Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ), которое входит в концерн «Уралвагонзавод». В конце декабря 2021 года «Ростех» сообщил о начале серийного производства «Арматы».

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
«Уралвагонзавод» Свердловская область гособоронзаказ оборонная промышленность
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