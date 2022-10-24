Из финского «Голоса» исключили певицу с гражданством России и Финляндии

Проживающую в Финляндии россиянку отстранили от участия в вокальном шоу «Голос» (The Voice) из-за ее российского гражданства, пишет Yle со ссылкой на участницу и руководство транслирующего конкурс телеканала Nelonen.

«The Voice of Finland — шоу вне политики и таковым должно оставаться. Участница — гражданка государства, ведущего войну, и вне зависимости от того, каким было бы ее поведение во время программы, дискуссия вокруг шоу неминуемо была бы политизирована. К сожалению, мы не можем этого допустить», — приводит издание сообщение, полученное конкурсанткой.

Как пишет Yle, женщина живет в Финляндии уже семь лет и получила местное гражданство. В этом году она прошла отбор на шоу «Голос» и начала участвовать в съемках в сентябре.

По словам участницы, ранее она не сталкивалась в Финляндии с дискриминацией. «То есть я гражданка Финляндии, могу голосовать на президентских выборах, но на сцене петь в эфире финского телешоу мне нельзя. Это просто уничтожило меня морально», — заявила девушка.

Исполнительный директор продюсерской компании ITV Пете Пааволайнен заявил изданию, что продюсеры и телеканал приняли «поспешное решение, которое оказалось неверным». Он уверяет, что организаторы относятся ко всем кандидатам одинаково, но «мировая ситуация создает в обществе и шоу-бизнесе определенный подход». Он сообщил, что конкурсантку уже позвали обратно.

Как отмечает издание, известно еще об одном случае отстранения кандидата с российским гражданством, позднее его также пригласили вернуться. Он обдумывает эту возможность, отметил Пааволайнен, но девушка уже отказалась.

РБК направил запрос на телеканал Nelonen и обратился за комментарием в шоу «Голос» в Финляндии.

«Голос» — реалити-шоу, в ходе которого четыре популярных артиста отбирают участников в свои команды среди начинающих исполнителей. Кандидаты отбираются вслепую: наставники во время исполнения ими песен сидят к участникам спиной и только слышат их. Артисты тренируют их и периодически совместно выступают с ними, победителя выбирают телезрители. Впервые шоу прошло в Нидерландах, после чего во многих странах, в том числе в России, появились свои версии проекта.

В ночь с 29 на 30 сентября власти Финляндии запретили транзит через территорию страны россиян с шенгенскими визами, в том числе выданными другими странами. Граждане России могут въехать только по семейным обстоятельствам, для учебы, работы или в случае наличия в стране недвижимости.