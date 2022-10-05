Финские пограничники назвали недопуск россиян самодеятельностью Finnair

После вступления новых правил для пересечения россиянами границы Финляндии авиакомпании этой страны сами стали принимать решения о недопуске на борт граждан России, которые летят из других стран

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Финские пограничники заявили, что решение о недопуске россиян на рейсы принимают сами авиакомпании, при этом они не предоставляют погранслужбе «много информации», узнало издание Helsingin Sanomat.

«Это собственные решения авиакомпаний. В случаях, которые не связаны, например, с поддельными документами, авиакомпании не предоставляют нам много информации», — пояснил заместитель начальника отдела пограничной инспекции Хельсинки капитан-лейтенант Петтер Штауффер.

По его словам, есть признаки «чрезмерной осторожности авиакомпаний в отслеживании российских пассажиров». И хотя авиакомпании не обязаны проверять ограничения на въезд в Россию, некоторые из перевозчиков все-таки начали это делать. Штауффер уточнил, что погранслужба не знает, скольким россиянам было отказано в полете в Финляндию.

Штауффер также пояснил, что для пограничников достаточно, чтобы гражданин России, въезжающий из других стран, доказал свое намерение из Финляндии отправиться в Россию — в этом случае его пустят в страну.

«Если пассажир приходит на пограничный контроль, нам достаточно того, что у него есть машина или талон на парковку и он может их показать. Или что у него есть билет на автобус, который отправляется через пару часов и идет до границы с Россией», — говорит Штауффер.

В Finnair изданию сообщили, что действуют по правилам финской пограничной службы.

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Ранее «Фонтанка» сообщила, что российские туристы, купившие билеты финской авиакомпании Finnair, сталкиваются с отказом в регистрации на рейсы в Хельсинки. По данным издания, сразу пять россиян не смогли в эти выходные вылететь из аэропорта Дюссельдорфа в столицу Финляндии. При этом как минимум у двоих из них имелось ВНЖ в Германии, а цель поездки была деловая. Тем не менее отказ в посадке на рейс они получили еще на стадии регистрации и сдачи багажа.

Финляндия с 30 сентября закрыла въезд для российских туристов, это ограничение будет действовать до особого распоряжения. Сейчас в Финляндию смогут попасть россияне, пересекающие границу по гуманитарным и некоторым другим четко определенным причинам.

С 19 сентября запретить въезд россиянам с уже имеющимися визами решили Эстония, Латвия, Литва и Польша. При этом в совместном заявлении стран подчеркивалось, что это не прямой запрет и будут сделаны исключения: например, для владельцев видов на жительство, дипломатических миссий, для осуществления грузовых и транспортных перевозок и въезда по гуманитарным причинам.