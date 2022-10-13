В Россию доставили более 400 бойцов «Азова»

СК проводит с ними следственные действия и устанавливает обстоятельства «новых фактов жестокого обращения с мирными жителями». После сдачи в плен более 2,4 тыс. бойцов «Азова» они не раз были среди обменянных пленных

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С конца сентября в Россию доставлены 402 бойца признанного террористическим и запрещенного в стране украинского батальона «Азов», с ними провели ряд следственных действий, в результате которых установили новые «факты жестокого обращения с мирными жителями», в том числе обстоятельства обстрела гражданской инфраструктуры ДНР 9 мая 2017 года, сообщает Следственный комитет.

«Командование «Азова» таким образом «поздравило» с Днем Победы жителей ДНР, не согласных с политикой украинских властей. Следствием также проверяется причастность [командира полка «Азов» в 2017 году Максима] Жорина к убийствам мирных граждан в Купянске, видео которых размещены им в соцсетях», — говорится в сообщении.

Кроме того, следствие на основе трофейной документации установило причастных к «преступным приказам украинского командования» при ведении обороны Мариуполя. Среди них заместитель командира 12-й бригады батальона «Азов» Сергей Загреба, руководивший штабом обороны Мариуполя «Бастион», уточнили в СК.

В ходе российской военной операции на Украине участники основанного в 2014 году «Азова» два месяца занимали завод «Азовсталь» в Мариуполе, который на тот момент оставался единственным местом в городе, находившимся не под контролем российских военных. В апреле президент России Владимир Путин отменил штурм предприятия, приказав его блокировать.

После этого при посредничестве ООН активизировались переговоры об эвакуации мирных граждан и военных. В начале мая с завода сначала вывели гражданских, затем эвакуировали раненых, а позже начали сдаваться в плен военные. 20 мая «Азовсталь» перешла под полный контроль российских сил. По данным Минобороны России, в плен сдались 2439 бойцов полка «Азов».

Позднее Россия и Украина провели несколько обменов пленными, среди них были и бойцы «Азова». В последний раз это произошло 21 сентября — тогда в рамках обмена при посредничестве Турции России выдали 50 пленных, в том числе бывшего народного депутата, лидера движения «Украинский выбор» и бизнесмена Виктора Медведчука, а Украине — 215.

Среди них были командиры батальона «Азов» Денис Прокопенко (Редис), Святослав Паламара (Калина), фотограф Дмитрий (Орест) Казацкий и другие, утверждали в Киеве. По словам Владимира Зеленского, пять командиров «Азова» будут находиться в Турции до окончания боевых действий «под личные гарантии турецкого президента».