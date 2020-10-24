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США провели секретные учения в Европе для оценки готовности к войне

На них отрабатывалась мобилизация войск союзников по НАТО на случай вооруженного конфликта. В учениях приняли участие 4,4 тыс. служащих из всех родов войск
Фото:Lennart Preiss / Getty Images
Фото: Lennart Preiss / Getty Images

Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM — базируется в немецком Штутгарте) в пятницу, 23 октября, завершило секретные учения, проводимые для оценки мобилизационной готовности войск НАТО на случай войны. Об этом сообщает газета Минобороны США Stars and Stripes.

В учениях Austere Challenge 2021 приняли участие около 4,4 тыс. военнослужащих из США и стран НАТО. По словам директора по учениям и оценке EUCOM генерал-майора Джона Бойда, учения продолжались неделю. Их детали засекречены, но известно, что отрабатывались взаимодействия всех родов войск — авиации, флота, наземных, космических войск, киберподразделений.

Для них была смоделирована ситуация начала полномасштабного вооруженного конфликта в Европе. Оценивалась реакция различных военных подразделений союзников по НАТО в начале войны. По словам Бойда, учения «имели обширные цели», на них решалось «бесконечное множество проблем».

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EUCOM проводит Austere Challenge с 90-х годов прошлого века. До 2015 года их интенсивность снижалась из-за отсутствия потенциального противника в Европе, однако пять лет назад европейское командование армии США пересмотрело свою стратегию и масштаб учений вырос.

Как рассказал Бойд, в 2020 году проведение учений усложнялось пандемией коронавирусной инфекции, из-за чего военные ресурсы были рассредоточены.

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Фото:David Hecker / Getty Images

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В начале сентября США проводили совместные учения на территории Эстонии — применялись системы залпового огня. В Москве сочли действия Вашингтона опасными и провокационными, поскольку тренировки военных проходили в непосредственной близости от российских границ.

Летом в Черном море проходили совместные учения ВМС США и Украины Sea Breeze 2020. Командующий Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Джин Блэк заявил, что таким образом Вашингтон подтверждает свою решимость в отношении коллективной защиты Европы. Для поддержки в учениях в акваторию Черного моря был отправлен ракетный эсминец USS Porter типа «Арли Берк».

Автор
Михаил Котляр
учения НАТО Европа США
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