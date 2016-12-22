Нового куратора московских выборов нашли в департаменте торговли

Глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк станет первым заместителем Натальи Сергуниной, которая недавно возглавила аппарат московского правительства. Он будет курировать выборы в Мосгордуму в 2019 году

Руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк (Фото: Антон Белицкий / ТАСС)

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк может стать первым замглавы аппарата мэра и правительства Москвы. Обсуждается, что на этом посту он может сменить Вячеслава Шуленина, рассказал РБК источник, близкий к столичным властям. «Вероятность [назначения Немерюка] очень высокая», — подтвердил собеседник в мэрии.

Немерюк — человек вице-мэра Натальи Сергуниной, которая после выборов возглавила аппарат Сергея Собянина, сменив на этой должности Анастасию Ракову. Сергунина в настоящее время курирует внутриполитический блок. Шуленин считался человеком Раковой, ранее говорили три близких к мэрии источника РБК.

Алексею Немерюку 43 года, он родился во Владикавказе. Окончил Московский государственный институт международных отношений при МИДе. С 1997 по 2003 год работал в коммерческих структурах, затем был заместителем главы управы района Крюково города Москвы по вопросам экономики и потребительского рынка. Затем стал заместителем префекта Зеленоградского административного округа города Москвы. В апреле 2012 года был назначен на должность руководителя департамента торговли и услуг города Москвы.

Шуленин может уйти со своего поста в начале следующего года, добавил близкий к мэрии собеседник РБК. Он был правой рукой Раковой и отвечал в ее команде за выборы. Предполагаемый уход Шуленина будет означать, что выборы в Мосгордуму в следующем году, скорее всего, будет курировать Немерюк, говорит источник, близкий к мэрии.

Перестановки в московском правительстве начались после выборов мэра столицы 9 сентября. Сергунина до перехода в аппарат была вице-мэром по экономической политике. Вместо нее новым заммэра по экономике стал Владимир Ефимов, возглавлявший до нового назначения департамент экономической политики и развития столицы. Ракова, которую называют правой рукой мэра Сергея Собянина, стала его заместителем по социальной политике, сместив Леонида Печатникова.

Близкие к мэрии собеседники РБК говорили, что Сергунина в городской администрации будет курировать внутриполитический блок, за который прежде отвечала Ракова. В личном блоге Собянина сообщалось, что она будет отвечать за культуру, туризм и развитие предпринимательства в Москве, департамент торговли также остается в ее подчинении.

Источники РБК называли Ракову, на чье место она была назначена, самым близким к мэру чиновником в московских властях. Она знакома с мэром еще со времен работы в парламенте ХМАО, где Собянин был спикером в 1990-е годы. Отставку Печатникова, в свою очередь, объясняли его конфликтом с Раковой, в мэрии эту информацию не комментировали.

Собянин также объявил о создании нескольких новых департаментов. Он реорганизовал департамент спорта и туризма, разделив его на комитет по туризму и департамент спорта. Главой комитета по туризму стала экс-глава ВДНХ, дочь бывшего руководителя Пограничной службы ФСБ Екатерина Проничева. Департамент спорта возглавил Николай Гуляев, до этого — руководитель разделенного департамента.

Кроме того, были созданы департамент инвестиционной и промышленной политики и департамент предпринимательства и инновационного развития. Их руководителями стали соответственно Александр Прохоров, который до этого был первым замглавы департамента городского имущества и Алексей Фурсин (до назначения — глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства).