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Собянин назначил новое правительство Москвы
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Собянин назначил новое правительство Москвы
Политика, 18:37
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Собянин назначил новое правительство Москвы
Практически все руководители департаментов в правительстве Москвы сохранили свои места. За новый комитет, выделенный из департамента по спорту и туризму, будет отвечать бывший руководитель ВДНХ Екатерина Проничева
Сергей Собянин (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Председателем только что созданного московского комитета по туризму стала экс-глава ВДНХ, дочь бывшего руководителя Пограничной службы ФСБ Екатерина Проничева. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.

Проничева работала первым заместителем главы столичного департамента культуры Сергея Капкова, занималась обновлением музейных фондов и контролем ввоза-вывоза культурных ценностей в должности главы департамента культурного наследия Министерства культуры России. Также она была куратором создания виртуального музея нового западного искусства. С апреля 2014 года была первым заместителем гендиректора ОАО «ВДНХ».

Ранее градоначальник объявил о реорганизации департамента спорта и туризма, его разделили на комитет по туризму и департамент спорта. Последний возглавил Николай Гуляев, до этого — руководитель разделенного департамента.

Собянин создал еще два департамента в правительстве Москвы
Политика

Созданы были также департамент инвестиционной и промышленной политики и департамент предпринимательства и инновационного развития, их руководителями стали соответственно Александр Прохоров (до этого — первый замглавы департамента городского имущества) и Алексей Фурсин (до этого — глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства).

В пятницу Собянин назначил руководителей и других департаментов столицы. Новым среди них стал Эдуард Лысенко — он стал министром правительства и возглавил департамент информационных технологий вместо Артема Ермолаева, который покинул пост в связи с переходом на новую работу.

Продлены полномочия глав следующих строительных департаментов и комитетов: департамента строительства назначен Андрей Бочкарев, департамента градостроительной политики — Сергей Лёвкин, департамента развития новых территорий — Владимир Жидкин. Главой Мосгосстройнадзора остался Олег Антосенко, Москомархитектуры — Юлиана Княжевская, Москомэкспертизы — Валерий Леонов, Москомстройинвеста — Константин Тимофеев.

Продолжат работу в новом правительстве на своих должностях министры Алексей Хрипун, Исаак Калина и Вадимир Петросян — главы департаментов здравоохранения, образования, труда и соцзащиты соответственно.

Собянин назначил Ракову на место решившего уйти Печатникова
Политика

Свой пост в новом правительстве сохранил и Владимир Черников — руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Департамент нацполитики и межрегиональных связей остался под управлением Виталия Сучкова, в должности руководителя департамента ЖКХ остался Гасан Гасангаджиев, департамент СМИ будет и дальше работать под управлением Ивана Шубина. Руководить департаментом финансов вновь будет Елена Зяббарова.

Департамент природопользования остался под управлением Антона Кульбачевского, однако передан в ведение городского комплекса ЖКХ и его руководителя Петра Бирюкова (до этого департамент находился в прямом подчинении мэра).

Такое же изменение произошло в работе департамента внешнеэкономический и международных связей. Ведомством по-прежнему будет управлять Сергей Черемин, однако из подчинении мэра департамент перешел в подчинение заместителю Собянина по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александру Горбенко.

Собянин вступил в должность мэра Москвы
Политика

О некоторых перестановках в правительстве было объявлено еще в среду: новым руководителем аппарата мэра и правительства Москвы стала Наталья Сергунина, до этого — вице-мэр по вопросам экономической политики. Вместо нее новым заммэра по экономике стал Владимир Ефимов, возглавлявший до нового назначения департамент экономической политики и развития столицы.

В свою очередь бывший руководитель аппарата мэра и правительства столицы Анастасия Ракова стала вице-мэром по социальной политике, сменив на посту Леонида Печатникова. Последний покинул московское правительство. Печатников отвечал за здравоохранение, образование, социальную защиту населения, в его ведении также были департамента культуры и культурного наследия. Среди наиболее резонансных направлений, которые он курировал, были масштабная реформа здравоохранения с объединением поликлиник и создание из детсадов и школ образовательных комплексов с подушевым финансированием. По словам собеседника РБК в мэрии Москвы, Печатников хотел уйти в отставку последние два года.

После официального вступления в должность Сергей Собянин, избранный на новый срок мэром столицы, отправил предыдущее правительство в отставку 18 сентября.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Правительство Москвы , Сергей Собянин
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