Собянин создал еще два департамента в правительстве Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин разделил столичный департамент спорта и туризма на отдельные структуры, а также реорганизовал департамент науки, промышленной политики и предпринимательства, соответствующие постановления опубликованы на сайте мэра.

Из департамента спорта и туризма Москвы выделили комитет по туризму. В его функции войдут права и обязанности в сфере туризма и гостиничного хозяйства. Сам же департамент переименуют в департамент спорта.

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы переименовали в департамент инвестиционной политики и выделили из него департамент предпринимательства и инновационного развития.

В качестве причины этих изменений в постановлениях указана оптимизация работы отдельных государственных учреждений Москвы и унитарных предприятий.

Накануне, 19 сентября, Собянин вступил в должность мэра Москвы и провел ряд перестановок в правительстве. В частности, в его состав не вошел Леонид Печатников, занимавший должность вице-мэра по социальным вопросам. Его пост заняла экс-глава аппарата мэра Анастасия Ракова.

Руководителем аппарата мэра стала Наталья Сергунина, ранее работавшая вице-мэром по экономической политике. Новым заместителем мэра по экономике стал Владимир Ефимов.

Свои посты и направления деятельности сохранили четыре вице-мэра — Марат Хуснуллин (градостроительная политика), Александр Горбенко (информационная политика), Петр Бирюков (ЖКХ и благоустройство), Максим Ликсутов (транспорт).