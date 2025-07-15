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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала, что Трамп может разрешить Украине бить ATACMS вглубь России

Сюжет
Военная операция на Украине
Украина может получить разрешение на использование против России ракет большой дальности ATACMS, пишет WP. Также Киеву, возможно, передадут новую партию. Кремль называл применение этих ракет «новой эскалацией»
Тактический ракетный комплекс ATACMS
Тактический ракетный комплекс ATACMS (Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press)

США в рамках помощи Украине, о которой накануне объявил президент Дональд Трамп, могут разрешить ВСУ использовать имеющиеся у них ракеты ATACMS на полную дальность — 300 км, сообщил колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источник.

Ракеты не смогут долететь до Москвы или Санкт-Петербурга, но будут способны поразить цели на территории России, которые сейчас находятся вне досягаемости украинских военных, пишет Игнатус.

По словам журналиста, Пентагон несколько месяцев призывал дать Украине разрешение на «более масштабные удары» по территории России с использованием ATACMS. Автор сообщает, что США могут передать Украине дополнительные ракеты.

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Обломки одной из ракет ATACMS

Игнатус также пересказывает содержание разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Республиканец поинтересовался у собеседника, почему Украина не нанесла удар по Москве. «Мы можем, если вы дадите нам оружие», — ответил на это Зеленский.

ATACMS — управляемые баллистические ракеты класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км с осколочно-фугасной или кассетной боевой частью. Разработаны в конце 1980-х американской корпорацией Lockheed Martin для сухопутных войск США. Скорость ракеты — около 3700 км/ч.

Первая партия ATACMS дальностью 165 км была поставлена Украине осенью 2023 года, а прошлой осенью экс-президент США Джо Байден решил снять ограничения на применение американских дальнобойных ракет для ударов по территории России. Украина несколько раз использовала эти ракеты для ударов по Курской, Брянской, Белгородской, Ростовской областям. Например, в январе ВСУ атаковали шестью ATACMS и шестью другими дальнобойными ракетами — Storm Shadow объекты в Брянской области. Все были сбиты средствами ПВО, обошлось без пострадавших и жертв, но оказались повреждены более 40 домовладений.

В ответ на одну из таких атак российская армия нанесла групповой удар по конструкторскому бюро «Луч», где производят ракеты «Нептун» и снаряды к системе «Ольха». В прошлом ноябре президент Владимир Путин рассказал, что Россия провела пуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» по военно-промышленному предприятию в Днепре в ответ на удары ATACMS в Брянской области и Storm Shadow и HIMARS в Курской.

Путин прежде предупреждал, что если Киеву дадут разрешение использовать дальнобойные ракеты по российской территории, то это «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». Кремль называл применение Украиной дальнобойного оружия Запада «новой эскалацией».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ATACMS Дональд Трамп Украина Военная операция на Украине
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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