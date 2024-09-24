Сына подозреваемого в покушении на Трампа задержали за детское порно

Силовики провели обыски дома у Орана Раута в Севреной Каролине и нашли в его телефонах «сотни» файлов с детской порнографией, мужчина задержан. Его отец находится под стражей в связи с предполагаемым покушением на Трампа

Райан Раут (Фото: Martin County Sheriff's Office / Reuters)

Власти Соединенных Штатов обвинили в хранении детской порнографии Орана Раута, сына Райана Уэсли Раута, подозреваемого в попытке покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает ABC.

В субботу, 21 сентября, в доме Раута-младшего в Гилфорде (Северная Каролина) прошли обыски, во время которых силовики нашли «сотни» файлов с детским порно на двух смартфонах Samsung Galaxy Note. Также следователи обнаружили переписку Раута с продавцом запрещенного контента.

Мужчина задержан, позже 24 сентября он предстанет перед судом.

Следственные действия были связаны с делом отца Раута, который сейчас находится под стражей в связи с расследованием предполагаемого покушения.

Раут-старший был задержан15 сентября, после того как пробрался на территорию принадлежащего Трампу гольф-клуба в Палм-Бич, штат Флорида. С собой у него были автомат Калашникова, и камера GoPro. Мужчина провел в засаде 12 часов, он не сделал ни единого выстрела. Стрельбу вели агенты службы, когда заметили его. 16 сентября Рауту предъявили обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия. В начале 2000-х его уже судили за незаконное владение автоматом.

The Wall Street Journal, Financial Times и другие СМИ передавали, что после начала полномасштабного конфликта Москвы и Киева в 2022 году Раут отправился на Украину в числе тысячи иностранных добровольцев, он хотел присоединиться к Интернациональному легиону территориальной обороны страны, но получил отказ. Поведение мужчины, в частности, высказываемые им угрозы насилия, настораживало других американцев, Раут был хорошо известен среди волонтерских групп помощи на Украине как «мошенник» и «своего рода псих».