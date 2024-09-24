Сына подозреваемого в покушении на Трампа задержали за детское порно
Власти Соединенных Штатов обвинили в хранении детской порнографии Орана Раута, сына Райана Уэсли Раута, подозреваемого в попытке покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает ABC.
В субботу, 21 сентября, в доме Раута-младшего в Гилфорде (Северная Каролина) прошли обыски, во время которых силовики нашли «сотни» файлов с детским порно на двух смартфонах Samsung Galaxy Note. Также следователи обнаружили переписку Раута с продавцом запрещенного контента.
Мужчина задержан, позже 24 сентября он предстанет перед судом.
Следственные действия были связаны с делом отца Раута, который сейчас находится под стражей в связи с расследованием предполагаемого покушения.
Раут-старший был задержан15 сентября, после того как пробрался на территорию принадлежащего Трампу гольф-клуба в Палм-Бич, штат Флорида. С собой у него были автомат Калашникова, и камера GoPro. Мужчина провел в засаде 12 часов, он не сделал ни единого выстрела. Стрельбу вели агенты службы, когда заметили его. 16 сентября Рауту предъявили обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия. В начале 2000-х его уже судили за незаконное владение автоматом.
The Wall Street Journal, Financial Times и другие СМИ передавали, что после начала полномасштабного конфликта Москвы и Киева в 2022 году Раут отправился на Украину в числе тысячи иностранных добровольцев, он хотел присоединиться к Интернациональному легиону территориальной обороны страны, но получил отказ. Поведение мужчины, в частности, высказываемые им угрозы насилия, настораживало других американцев, Раут был хорошо известен среди волонтерских групп помощи на Украине как «мошенник» и «своего рода псих».
Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне
Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»
В России доля потребителей водки выросла до 42% за год
Израиль начал военную операцию в Ливане
Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри
Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию
Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни
Турция сократила закупку российской нефти вдвое
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов