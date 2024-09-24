Байден объявит о новой помощи Украине в день встречи с Зеленским

США объявят о передаче ВСУ новой партии кассетных снарядов, но Киеву не удалось переубедить Вашингтон по вопросу дальних ударов. Путин называл возможное снятие ограничений на удары признаком прямого участия стран НАТО в конфликте

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Американский президент Джо Байден в день встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским объявит о новых шагах по оказанию военной помощи, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

С его слов, Байден «привержен тому, чтобы помощь Украине продолжала поступать и далее».

Кроме того, президенты обсудят запрос Киева о снятии ограничений на дальние удары по территории России западным вооружением. Кирби отметил, что Байден все еще не готов удовлетворить эту просьбу Украины: «Он не изменил свою политику по этому вопросу. Его позиция остается прежней. Это те указания, которые мы дали Украине» (цитата по «РИА Новости»).

Новый пакет помощи включает в себя кассетные боеприпасы, уточнили агентству в Пентагоне.

Как объяснили собеседники The Washington Post ситуацию с ограничениями на удары по России, власти США не сочли аргументы Украины убедительными. По оценке американской стороны, удары ракетами ATACMS по дальним целям слабо повлияют на положение ВСУ, но могут привести к истощению запасов такого оружия за несколько недель или даже дней. Один из чиновников также отметил: в отличие от прежних запросов Украины, этот не стоит риска эскалации с Россией.

Позицию США на Западе разделяют не все: некоторые европейские чиновники указывают, что доктрина НАТО рекомендует наносить удары по дальним целям в тылу противника и такие действия если не обеспечат ВСУ победу, то позволят нарушить российскую логистику.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИДа Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Если западные страны разрешат Украине применять дальнобойные вооружения для ударов по российской территории, это «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», пояснял Путин.

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.