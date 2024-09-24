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Военная операция на Украине ,  
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WP рассказала, почему США иногда не помогают ВСУ бить по России

WP: США не одобряют Киеву удары по России из-за ограниченности запасов
Сюжет
Военная операция на Украине
Украине не удалось убедить США снять ограничения на удары западным оружием в том числе из-за того, что Вашингтон опасается исчерпания запасов. Путин указывал, что такие удары по России будут означать вступление Запада в конфликт
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украинская армия зависит от получения от США координат для ударов высокоточным западным оружием, без которых ракета вряд ли достигнет цели, причем Вашингтон иногда отказывается помочь Киеву. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

«Это оружие часто применяется против целей, которые мы считаем менее важными», — объяснил собеседник газеты.

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Фото:Олег Петрасюк / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Пока Киеву не удалось убедить американские власти снять ограничения на удары по России дальнобойным оружием. Американские чиновники на условиях анонимности пояснили изданию, что запасы ракет ATACMS и подобного оружия на Украине настолько ограничены, что разрешение бить по всей территории России слабо повлияет на ситуацию и может привести к тому, что ракеты кончатся через несколько недель или даже дней. Этот запрос от Киева отличается от прежних, потому что он грозит спровоцировать эскалацию со стороны России, добавил один из чиновников.

Кроме того, украинская сторона не предоставила убедительных аргументов, которые бы доказывали необходимость ударов по дальним целям, рассказали источники из Пентагона и Белого дома. По их мнению, удары должны наноситься по Крыму.

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Фото:Nicolas Economou / NurPhoto / Reuters

Однако с позицией США согласны не все западные государства, отмечает WP, побеседовав с некоторыми европейскими чиновниками и дипломатами. Один из собеседников назвал доводы Вашингтона глупыми «на техническом и стратегическом уровне», а также напомнил, что военная доктрина НАТО предусматривает нанесение дальних ударов по тылу противника. По его словам, пусть снятие ограничений не определит победителя в конфликте, но может позволить Украине нарушить российскую логистику, нацелиться на командные центры и склады оружия.

Дипломат одной из стран Европы считает, что ВСУ вторглись в Курскую область, чтобы показать Западу: Россия не ответит ядерным ударом. Украинский чиновник предположил, что аргумент властей США о неэффективности дальних ударов возник «потому, что предыдущее оправдание [о красных линиях] больше не работает».

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Украина уже наносит западным оружием удары в глубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИДа Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии». Если западные страны разрешат Украине применять дальнобойные вооружения для ударов по российской территории, это «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», пояснял он.

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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