В Таганроге после падения дрона начался пожар на складе
Беспилотник упал в промзоне в Таганроге, начался пожар на складе лесоматериалов, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.
Информация о пострадавших уточняется, на место выехали пожарные и спасатели, сообщил Голубев.
На месте падения горит кровельный центр, уточняет издание «Блокнот Таганрог».
Об атаке беспилотников на Таганрог последний раз власти сообщали в апреле. Тогда мэр города предупредил, что тот подвергся атаке БПЛА. Он призывал местных жителей спуститься в подвалы домов. Спустя 20 минут мэр написал об отмене угрозы атаки.
В июле 2023 года над Таганрогом взорвалась украинская ракета. В результате повреждения получили стены, крыша и постройки на территории Таганрогского художественного музея. Во время взрыва пострадали 12 человек.
В целом по Ростовской области последний раз власти сообщали об атаке беспилотников несколько дней назад — 23 сентября над регионом ПВО сбила три дрона. После этого начался пожар в поле, уточнял Голубев. На место выезжали пожарные и спасатели.
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