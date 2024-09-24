В Таганроге после падения дрона начался пожар на складе

После падения беспилотника в промышленной зоне в Таганроге начался пожар

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Беспилотник упал в промзоне в Таганроге, начался пожар на складе лесоматериалов, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Информация о пострадавших уточняется, на место выехали пожарные и спасатели, сообщил Голубев.

На месте падения горит кровельный центр, уточняет издание «Блокнот Таганрог».

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Об атаке беспилотников на Таганрог последний раз власти сообщали в апреле. Тогда мэр города предупредил, что тот подвергся атаке БПЛА. Он призывал местных жителей спуститься в подвалы домов. Спустя 20 минут мэр написал об отмене угрозы атаки.

В июле 2023 года над Таганрогом взорвалась украинская ракета. В результате повреждения получили стены, крыша и постройки на территории Таганрогского художественного музея. Во время взрыва пострадали 12 человек.

В целом по Ростовской области последний раз власти сообщали об атаке беспилотников несколько дней назад — 23 сентября над регионом ПВО сбила три дрона. После этого начался пожар в поле, уточнял Голубев. На место выезжали пожарные и спасатели.