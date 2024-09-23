 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Ростовской области начался пожар в поле после атаки беспилотников

В Ростовской области сбили три дрона, там начался пожар в поле
Сюжет
Военная операция на Украине

В Ростовской области сбили три беспилотника, при падении обломков в поле загорелась сухая трава, сообщил в телеграм-канале губернатор Василий Голубев.

«Около полуночи в районе Каменска-Шахтинского подразделения ПВО отработали по воздушным целям, уничтожив 3 БПЛА», — написал он.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет, на пожар выехали дежурно-спасательные подразделения.

В Ростовской области вспыхнул пожар после падения обломков дрона ВСУ
Политика

Ночью накануне, 22 сентября, над Ростовской областью были сбиты четыре дрона. Тогда после падения обломков на северо-западе региона в поле также загорелась сухая растительность.

Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

В ООН предложили варианты регулирования искусственного интеллекта

Подборки лучших вин от Артура Саркисяна

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Ростовская область Василий Голубев беспилотники дроны пожары
Материалы по теме
Над Россией сбили 15 беспилотников
Политика
В Тихорецком районе Кубани завершили разминирование после атаки дронов
Политика
Под Белгородом водитель пострадал при ударе дрона ВСУ по автомобилю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООНПолитика, 02:02
Партия Шольца обошла ультраправых в БранденбургеПолитика, 01:56
В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки дроновПолитика, 01:18
Зеленский заявил о разработке плана для переговоров с РоссиейПолитика, 01:09
Как вырос объем валюты бизнеса в банках. ИнфографикаФинансы, 01:00
В Ростовской области начался пожар в поле после атаки беспилотниковПолитика, 00:53
Болгар заявила, что брат Дурова перестал ей отвечатьОбщество, 00:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Запорожье сообщили о пожаре после взрывовПолитика, 00:39
В Киевской области мужчина открыл в магазине стрельбу из автоматаОбщество, 00:03
Перепись населения России в 2030 году пройдет в новом форматеЭкономика, 00:00
«Милан» впервые за два года победил «Интер»Спорт, 22 сен, 23:53
Байден заявил, что не принимал решения об ударах Украины вглубь РоссииПолитика, 22 сен, 23:41
Макрон заявил о необходимости для Европы «переосмыслить» связи с РоссиейПолитика, 22 сен, 23:12
Депутат Рады сообщил о «похищении» военкомами двух священников УПЦПолитика, 22 сен, 23:08