В Ростовской области сбили три дрона, там начался пожар в поле

В Ростовской области начался пожар в поле после атаки беспилотников

В Ростовской области сбили три беспилотника, при падении обломков в поле загорелась сухая трава, сообщил в телеграм-канале губернатор Василий Голубев.

«Около полуночи в районе Каменска-Шахтинского подразделения ПВО отработали по воздушным целям, уничтожив 3 БПЛА», — написал он.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет, на пожар выехали дежурно-спасательные подразделения.

Ночью накануне, 22 сентября, над Ростовской областью были сбиты четыре дрона. Тогда после падения обломков на северо-западе региона в поле также загорелась сухая растительность.