В Ростовской области начался пожар в поле после атаки беспилотников
В Ростовской области сбили три беспилотника, при падении обломков в поле загорелась сухая трава, сообщил в телеграм-канале губернатор Василий Голубев.
«Около полуночи в районе Каменска-Шахтинского подразделения ПВО отработали по воздушным целям, уничтожив 3 БПЛА», — написал он.
По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет, на пожар выехали дежурно-спасательные подразделения.
Ночью накануне, 22 сентября, над Ростовской областью были сбиты четыре дрона. Тогда после падения обломков на северо-западе региона в поле также загорелась сухая растительность.
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