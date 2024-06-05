Совфед досрочно прекратил полномочия Турчака

Андрей Турчак (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака, который назначен врио главы Республики Алтай, передает корреспондент РБК.

Одновременно Совфед наградил Турчака особым знаком «За заслуги в развитии парламентаризма».

Накануне, 4 июня президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Республики Алтай Олега Хорохордина и назначении на должность Турчака.

На этом же заседании Совфед досрочно прекратил полномочия белгородского сенатора, бывшего губернатора этого региона Евгения Савченко.

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