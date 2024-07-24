Якушев заявил о необходимости «Единой России» усилить «работу с землей»

Владимир Якушев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

«Единой России» необходимо усилить «работу с землей», то есть с первичными партийными организациями, считает врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев. Об этом он заявил журналистам. Одним из первых шагов для реализации этой цели может стать укрупнение «первичек».

«Наши коллеги из первичных организаций подняли вопрос о том, что на сегодняшний день первичные организации надо укрупнять для того, чтобы это была действительно рабочая организация, которая реально обладает ресурсами», — пояснил врио секретаря генсовета. Он отметил, что изначально стояла задача привязать первичные организации к участковым избирательным комиссиям однако сейчас назрел вопрос их укрупнения, такой запрос идет «с земли».

Кроме того, в рамках работы с первичными организациями необходимо выстраивать социальные лифты и усиливать участие отделений в федеральных партийных проектах, добавил он.

Региональные структуры партии должны видеть в первичных организациях партнеров, причем «первички» должны быть «основными партнерами» в работе таких структур, считает Якушев.

О том, что необходимо повышать роль первичных организаций во внутрипартийной работе, в марте говорил руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Всего в «Единой России» 89 тыс. первичных отделений. В начале июля партия объявила о создании совета первичных организаций — площадки, на которой секретари отделений будут обсуждать появляющиеся у них идеи и предлагать их руководству партии. В совет вошли представители всех регионов. Первое заседание совета состоится 19 сентября.

Как сообщал тогда Сидякин, состав совета будет регулярно ротироваться, чтобы к его работе можно было привлечь как можно больше людей.