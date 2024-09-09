Новая Мосгордума и успех губернаторов: как закончились выборы-2024

На прошедших выборах переизбрались все действующие губернаторы. «Единая Россия» вернула под свой контроль Хабаровский край, усилила позиции на Алтае и в Мосгордуме. Какие тенденции выявили результаты голосования — разбирался РБК

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На завершившихся в воскресенье, 8 сентября, выборах глав 21 региона победили действующие губернаторы и исполняющие обязанности. Еще два руководителя региона — Ханты-Мансийского автономного округа и Ингушетии Руслан Кухарук и Махмуд-Али Калиматов — были избраны в воскресенье региональными парламентами.

С наилучшим результатом переизбрался губернатор Курганской области Вадим Шумков, он набрал 85,17% голосов (пять лет назад 80,86%). Более 80% голосов набирают также губернаторы Челябинской области Алексей Текслер (около 82%), Сахалинской области Валерий Лимаренко (80,79%) и главы дальневосточных регионов — врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин (81,03) и глава Забайкальского края Александр Осипов (82,72%).

Осипов — единственный из действующих глав регионов шел на выборы как самовыдвиженец, остальные — представители «Единой России».

Выборы в Курской области на фоне нападения ВСУ

В Курской области выбирали губернатора, также в регионе проходили муниципальные выборы. Несмотря на то, что на части региона ведутся боевые действия после захода туда ВСУ, выборы решено было не отменять. Из соображений безопасности было проведено досрочное голосование, которое началось 28 августа.

Врио губернатора Алексей Смирнов набрал 65,28%. Второй результат у кандидата от КПРФ Алексея Бобовникова — 13,53%, представитель ЛДПР Алексей Томанов пришел третьим (11,81%), у Геннадия Баева от «Справедливой России — За правду» — 6,72%. Явка составила 61,56% — это на 20% больше, чем на предыдущих выборах главы региона в 2019 году, но ниже, чем на президентских выборах весной этого года (она составила 75,25%).

Смирнов избрался с результатом ниже, чем у его предшественника Романа Старовойта, который пять лет назад набрал 81,7%. В мае Старовойт был назначен министром транспорта. Высокий результат Старовойта был объясним в том числе эффектом сменяемости власти, так как он возглавил регион после непопулярного губернатора Александра Михайлова, объясняет политолог Михаил Виноградов. Кроме того, добавляет эксперт, на результат Смирнова повлияло и общее разочарование действиями гражданских и военных властей в течение последнего месяца, в том числе во время эвакуации населения.

В Курской области не удалось создать «эффект полной консолидации общества» вокруг нового врио, полагает политолог-регионалист Ростислав Туровский.

Политолог Виталий Иванов обращает внимание на то, что выборы еще никогда не проходили в условиях, которые сейчас сложились в регионе, и подчеркивает, что политический менеджмент вышел из ситуации «с честью». Впрочем, эксперт тоже считает, что часть населения области «ввергнута в негатив и где-то деморализована». «Такой поддержки, которую кандидат от власти мог получить в мирное время, в текущей ситуации получить нельзя», — уверен эксперт.

«Единая Россия» вернула Хабаровск

В Хабаровском крае проходила многоуровневая кампания: жители региона избирали губернатора (занимавший должность до мая Михаил Дегтярев из ЛДПР был назначен министром спорта, врио губернатора назначили бывшего заместителя генпрокурора Дмитрия Демешина), депутатов Законодательной думы края, депутатов гордумы Хабаровска, мэра Комсомольска-на-Амуре, кроме того, проходили другие муниципальные выборы.

Демешин, выдвигавшийся от «Единой России», набрал 81,03%. Его ближайший соперник — кандидат от КПРФ Петр Перевезенцев — получил 8%, представитель «Новых людей», депутат Госдумы Роза Чемерис набрала 4,86%, а баллотировавшийся от «Коммунистов России» Сергей Прокопьев — 2,97%.

При этом на выборах губернатора Хабаровского края была зафиксирована самая низкая явка среди кампаний этого уровня — 32,88%.

Две предыдущие губернаторские кампании в регионе выигрывали представители ЛДПР: в 2018 году — Сергей Фургал (во второй туре выборов выиграл с результатом 69,57%), а в 2021 году — Михаил Дегтярев, набравший 56,77% голосов.

Отдельную интригу составляли выборы в хабаровскую краевую и городскую думы. В 2019 году и там и там большинство мест взяла ЛДПР. «Единая Россия» получила лишь два места в краевой думе и ни одного — в городской (к началу 2023 года ей все-таки удалось создать там фракцию).

На выборах этого года «Единая Россия» вернула себе большинство в обоих законодательных органах власти. Как сообщил Демешин, выступая по ВКС во время подведения предварительных итогов с руководством партии, «Единая Россия» займет 27 из 36 мест в Законодательной думе Хабаровского края и 34 из 35 мест в Городской думе Хабаровска. При этом на выборах в краевую думу также была зафиксирована одна из самых низких явок среди кампаний такого уровня в 2024 году — 30,55%.

Несколько лет назад, во время губернаторства Сергея Фургала (ЛДПР) и протестов из-за его ареста, Хабаровский край «был затянут в кризисную фугу» и «ушел в пике», из этого состояния его надо было выводить, говорит политолог Виталий Иванов: «То, что мы наблюдали с момента назначения Демешина, — это был финальный этап оздоровления, нормализации. <...> [Результаты выборов показывают, что] регион нормализован, вернулся в гавань», — объясняет политолог.

На активности хабаровских избирателей сказалось то, как легко ЛДПР «сдала» Фургала после его ареста, а также бессилие последовавших за этим протестов, считает Михаил Виноградов. «Самый протестный избиратель скорее ушел в неявку, ощущая, что ничего не поменять», — добавляет он.

В Мосгордуме «Единая Россия» почти удвоила количество мандатов

В столице в Единый день голосования проходили выборы депутатов восьмого созыва Мосгордумы, в результате которых «Единая Россия» значительно расширила контроль над московским парламентом. Депутаты партии забирают 38 мандатов из 45 (к концу седьмого созыва у единороссов было 20 мандатов). Еще три депутатских кресла достаются КПРФ (сейчас во фракции восемь депутатов), по одному мандату получат представители «Справедливой России — за правду» (в прошлом созыве у них было три мандата) и «Новые люди» (новички в Мосгордуме). Кроме того, в столичный парламент прошли два самовыдвиженца.

В новом созыве Мосгордумы не будет «Яблока», у которого в седьмом созыве было четыре мандата. Кандидаты от партии не смогли собрать достаточное количество подписей. Единственный, кому это удалось, — глава фракции «Яблока» в Мосгордуме Максим Круглов, однако ему было отказано в регистрации, так как избирком признал ряд подписей недействительными.

Явка на выборы составила около 40%, что почти в два раза выше, чем пятью годами ранее. Предыдущий состав Мосгордумы был избран в 2019 году на фоне недопуска части оппозиционных кандидатов и последовавших за этим протестов.

Мосгордума нового созыва будет полностью лояльной и не создаст ни малейшей проблемы мэрии, уверен Ростислав Туровский. «Хотя представители парламентской оппозиции, несмотря на лояльность, могут иногда использовать гордуму для своих имиджевых целей и продвижения своей повестки, иначе о них совсем забудут, — добавляет он. — А для властей все-таки важной задачей будет демонстрация активности лояльных депутатов в интересах города, иначе о них тоже быстро забудут».

За прошедшие после предыдущих выборов пять лет мэрия извлекла уроки и сделала работу над ошибками, говорит Виталий Иванов. Эксперт напоминает о прошедших в 2023 году выборах мэра. Тогда с результатом 76,39% победил Сергей Собянин. Леонид Зюганов (КПРФ) получил 8,11%, Борис Чернышов (ЛДПР) — 5,61%, Владислав Даванков («Новые люди») — 5,35%, Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») — 3,93%. «В принципе, электоральные предпочтения москвичей, продемонстрированные на выборах мэра, воспроизвелись на выборах в Мосгордуму, — отмечает Иванов.

Кто прошел в Мосгордуму Среди переизбравшихся в городской парламент единоросов — депутат всех созывов Людмила Стебенкова, действующий сенатор Инна Святенко, киноактер и новый худрук театра Сатиры Евгений Герасимов, телеведущие Наталья Метлина и Андрей Медведев. Среди впервые избравшихся от партии в гордуму — биатлонистка Ольга Зайцева, фигуристка Ирина Слуцкая, директор парка «Яуза» Александр Сапронов, директор Московского зоопарка Светлана Акулова, сын Олега Газманова певец Родион Газманов, герой России полковник Аркадий Корольков. Тремя депутатами от КПРФ будут: избравшийся в Алтуфьевском районе действующий депутат Мосгордумы Николай Зубрилин; первый заместитель предправления банка «Солидарность» Николай Арбузов, избравшийся в Восточном Измайлово; внук лидера партии, действующий депутат Леонид Зюганов, избравшийся в Капотне. «Новых людей» будет представлять сооснователь партии и компании Faberlic Александр Даванков, победивший в Замоскворечье. От СРЗП в районе Перово избрана Елена Ямщикова, советник депутата МГД. В качестве самовыдвиженцев от Преображенского района избрался замначальника Московской железной дороги Петр Потапов, а от Ново-Переделкино руководитель проектных направлений Российского Фонда мира Мария Воропаева (возглавляет Фонд — председатель ЛДПР Леонид Слуцкий).

Новый срок Беглова и успех Паслера

По данным ЦИК, после обработки 95,9% бюллетеней действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов набирает 59,05% голосов. Его соперник от ЛДПР Максим Яковлев — 18,94%, кандидат от «Зеленых» Павел Брагин — 11,82% и глава «Коммунистов России» Сергей Малинкович — 8,06%.

В этом году Беглов не смог повторить или улучшить свой результат 2019 года, когда он шел на выборы в первый раз. Тогда он получил 64,43%. Его соперниками были два кандидата — Надежда Тихонова от «Справедливой России — За правду» (16,84%) и Михаил Амосов от «Гражданской платформы» (16,03%).

Проблема с имиджевым позиционированием Беглова на этих выборах сохранилась и даже обострилась считает Ростислав Туровский. «При заведомо более слабом списке конкурентов ему не удалось улучшить свой результат. Возможно даже его результат оказался чувствительным и к тому, что соперников было трое, а на прошлых выборах — двое. Это создало для недовольной части электората больше возможностей проголосовать против Беглова, чем раньше, несмотря на пассивность самих кандидатов», — поясняет политолог.

Но главная проблема заключается, по его мнению, в том, что в Петербурге так и не удалось выстроить эффективную работу власти с обществом, наладить диалог и «успешно подсветить позитивные тенденции». Эксперт допускает, что свою роль здесь сыграла и «агрессивная кампания», которую вел основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин (погиб в августе 2023 года). «Город явно нуждается в принципиально ином качестве публичной политики, а сейчас продолжает показывать протестное голосование. Причем именно на выборах губернатора, поскольку на выборах президента такого не было», — подчеркивает Туровский.

В Оренбургской области действующий губернатор Денис Паслер избирался на второй срок. Весной на регион обрушилось масштабное наводнение, затопившее Орск и Оренбург, власти оценили ущерб более чем в 40 млрд руб. Однако это не помешало губернатору получить 78,14% голосов на выборах. Он даже улучшил свой результат по сравнению с выборами 2019 года, когда он получил 65,94%.

«Ситуация в регионе была и осталась управляемой. Паслер ушел на второй срок с хорошим результатом. Учитывая всю его ситуацию, это конечно очень хороший показатель», — считает Виталий Иванов.

На выборах главы Республики Алтай победил врио губернатора Андрей Турчак, в начале июня уволенный с поста секретаря генсовета «Единой России» и назначенный руководить регионом. На выборах Турчак набрал 74,09%. Его предшественник в 2019 году Олег Хорохордин набрал 58,82% голосов.

В то же время избирался новый состав законодательного органа власти региона — Эл Курултая, 30 депутатов которого избираются в одномандатный округах, а 11 — по партийным спискам. По данным ЦИК, по единому округу «Единая Россия» получает большинство — 53,84%. ЛДПР набирает 18,17%, КПРФ — 13,63% и «Справедливая Россия — за правду» — 5,7%. Единоросы также одержали победу во всех одномандатных округах. По предварительным данным, ЕР получит 37 мест в госсобрании (в нынешнем составе во фракции — 27 депутатов), два мандата отойдут к ЛДПР, по одному получат коммунисты и справороссы.

По словам Виталия Иванова, определенная интрига заключается в том, сможет ли Турчак «укротить» алтайский парламент, в котором всегда присутствовала довольно сильная оппозиция, которая создавала предыдущим главам региона немало сложностей. «Судя по цифрам, Турчак получает очень управляемый парламент, в котором оппозиция будет представлена минимально, и, следовательно, всерьез мотать нервы главе не сможет. Это определенное достижение», — поясняет он.

Республика Алтай не была кризисным регионом, как, например, Хабаровский край, но все же «не дотягивала до общероссийского уровня по среднему показателю стабильности», продолжает эксперт. «Есть основания полагать, что при Турчаке это прекратится и Республика Алтай пополнит число стабильных регионов», — заключает он.

Выборы времен военной операции

Прошедшие выборы были «предсказуемыми и управляемыми», и с самого начала никаких рисков в ходе их проведения не предполагалось, говорит политолог Виталий Иванов. Он подчеркивает, что это выборы времен военной операции и они «не должны быть яркими, избыточно конкурентными и тем более конфликтными».

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов называет завершившийся Единый день голосования скорее административным событием, нежели политическим. Он подчеркивает, что кампании прошли с высоким уровнем инерции, которая в том числе связана с постановкой на паузу в последние два с половиной года политической жизни в стране. В то же время, по его оценке, у избирателей сложился «дефицит ожиданий от политического пространства и заниженное ожидание от политики как источника возможных изменений». «Произошла общая деромантизация политического пространства, [понимания, ] что можно прийти и откуда-то на что-то повлиять», — отмечает эксперт, поясняя, что выборы сейчас — не главная точка концентрации внимания людей.

Политолог Ростислав Туровский обращает внимание, что в целом более сильные и устойчивые позиции на выборах были у тех глав регионов, которые шли на второй или третий срок. Он добавляет, что обычно у них был ниже и уровень конкуренции. «Но если появлялись относительно заметные соперники, и их было несколько, то результат мог и снизиться, как у [главы Башкирии Радия] Хабирова», — поясняет Туровский.