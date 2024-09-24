По делу генерала Ивана Попова допросили 91 свидетеля
Следствие допросило 91 свидетеля обвинения в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом ТАСС сообщил адвокат генерала Сергей Буйновский.
«Всего по делу допрошен 91 свидетель. Но никто из них фактически не имеет никакого отношения к делу», — сказал он.
Вместе с тем адвокат указал, что свидетелей защиты, в том числе высокопоставленных офицеров, на допросе которых настаивал Попов, так и не допросили. При этом в обвинительном заключении указано, что свидетелей защиты нет, отметил Буйновский.
РБК обратился за комментарием к Сергею Буйновскому.
Попова взяли под стражу в середине мая, а спустя два месяца отпустили под домашний арест. Следствие считает, что он причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката на сумму свыше 105 млн руб., которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.
Генерал вину не признает и настаивает, что у него, «кроме долгов и кредитов, за душой ничего нет». 22 сентября Попов заявил, что все командиры 58-й армии готовы дать показания в рамках уголовного дела в отношении него.
Генерал возглавлял 58-ю общевойсковую армию на запорожском направлении после начала спецоперации на Украине. Прошлым летом бывший командующий 58-й армией, депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликован аудиообращение, в котором Попов рассказал о своем докладе руководству о нехватке вооружений, «массовой гибели и увечьях» солдат и о последующем отстранении от должности. Минобороны России не давало официальных комментариев на этот счет.
Татьяна Бакальчук сменила фамилию
Times узнала детали «плана победы» Зеленского
Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID
На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков
Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины
Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов