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Аресты генералов ,  
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По делу генерала Ивана Попова допросили 91 свидетеля

По делу экс-командующего 58-й армией генерала Попова допросили 91 свидетеля
Сюжет
Аресты генералов
По делу Ивана Попова было допрошено свыше 90 свидетелей обвинения, однако тех, на которых настаивала защита, так и не допросили, рассказал адвокат генерала. Попов ранее говорил, что все командиры 58-й армии готовы дать показания
Иван Попов
Иван Попов (Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС)

Следствие допросило 91 свидетеля обвинения в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом ТАСС сообщил адвокат генерала Сергей Буйновский.

«Всего по делу допрошен 91 свидетель. Но никто из них фактически не имеет никакого отношения к делу», — сказал он.

Вместе с тем адвокат указал, что свидетелей защиты, в том числе высокопоставленных офицеров, на допросе которых настаивал Попов, так и не допросили. При этом в обвинительном заключении указано, что свидетелей защиты нет, отметил Буйновский.

РБК обратился за комментарием к Сергею Буйновскому.

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Попова взяли под стражу в середине мая, а спустя два месяца отпустили под домашний арест. Следствие считает, что он причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката на сумму свыше 105 млн руб., которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

Генерал вину не признает и настаивает, что у него, «кроме долгов и кредитов, за душой ничего нет». 22 сентября Попов заявил, что все командиры 58-й армии готовы дать показания в рамках уголовного дела в отношении него.

Генерал возглавлял 58-ю общевойсковую армию на запорожском направлении после начала спецоперации на Украине. Прошлым летом бывший командующий 58-й армией, депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликован аудиообращение, в котором Попов рассказал о своем докладе руководству о нехватке вооружений, «массовой гибели и увечьях» солдат и о последующем отстранении от должности. Минобороны России не давало официальных комментариев на этот счет.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Ольга Ваганова
адвокат свидетели генерал генерал Иван Попов
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