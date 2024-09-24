По делу генерала Ивана Попова допросили 91 свидетеля

По делу Ивана Попова было допрошено свыше 90 свидетелей обвинения, однако тех, на которых настаивала защита, так и не допросили, рассказал адвокат генерала. Попов ранее говорил, что все командиры 58-й армии готовы дать показания

Иван Попов (Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС)

Следствие допросило 91 свидетеля обвинения в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом ТАСС сообщил адвокат генерала Сергей Буйновский.

«Всего по делу допрошен 91 свидетель. Но никто из них фактически не имеет никакого отношения к делу», — сказал он.

Вместе с тем адвокат указал, что свидетелей защиты, в том числе высокопоставленных офицеров, на допросе которых настаивал Попов, так и не допросили. При этом в обвинительном заключении указано, что свидетелей защиты нет, отметил Буйновский.

РБК обратился за комментарием к Сергею Буйновскому.

Попова взяли под стражу в середине мая, а спустя два месяца отпустили под домашний арест. Следствие считает, что он причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката на сумму свыше 105 млн руб., которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

Генерал вину не признает и настаивает, что у него, «кроме долгов и кредитов, за душой ничего нет». 22 сентября Попов заявил, что все командиры 58-й армии готовы дать показания в рамках уголовного дела в отношении него.