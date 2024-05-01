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Политика ,  
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Россия в ОНН выступила против резолюции о геноциде в Сребренице

Постпред в ООН Небензя назвал однобокой резолюцию о геноциде в Сребренице

Россия выступила против резолюции, в которой предлагается признать события в Сребренице геноцидом, документ выглядит однобоким и политически заряженным, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензяна заседании Совета безопасности по ситуации в Боснии и Герцеговине.

«Проект резолюции по Сребренице — однобокий, политически заряженный и не имеющий ничего общего с заявленной целью увековечения памяти о жертвах трагедии 1995 года для достижения национального примирения», — сказал Небензя.

Авторы инициативы, по его мнению, стремились «затвердить отвечающую лишь их интересам квалификацию исторических событий». Документ не отвечает задачам продвижения межнационального примирения в Боснии и Герцеговине, а голосование по нему может спровоцировать «цепную реакцию» по всему миру. «Достаточно вспомнить, сколько у многих народов «скелетов в шкафу» и не до конца зарубцевавшихся ран и обид друг на друга», — объяснил российский постпред.

В Сербии увидели угрозу для ООН из-за резолюции о геноциде в Сребренице
Политика
Фото:Damir Sagolj / Getty Images

Ранее Германия и Руанда направили в ООН резолюцию, которая призывает объявить 11 июля официальным Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. В этот день в 1995 году около 8 тыс. мусульман были убиты боснийскими сербами при попытке бежать из окруженного города.

Этот эпизод считается одним из самых страшных преступлений гражданской войны в Югославии. В 2007 году Международный трибунал квалифицировал действия сербов как геноцид. При этом некоторые сербские политики утверждают, что события в Сребренице были лишь ответом на жестокие действия противоположной стороны конфликта.

Спикер сербского парламента Ана Брнабич говорила, что если резолюцию примут, то это будет иметь последствия для Сербии и гораздо более серьезные последствия для мира и ООН. По ее мнению, принятие решения по этому вопросу на Генеральной ассамблее приведет к тому, что в будущем таких резолюций будет больше и в конце концов слово «геноцид» «больше не будет ничего не значить». Специализирующиеся на этой теме эксперты называют события в Сребренице военным преступлением, а не геноцидом, добавила Брнабич.

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