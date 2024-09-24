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Политика ,  
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Дуда обвинил Украину в сотрудничестве с Гитлером и участии в холокосте

У Украины «много проблем с прошлым» в период Второй мировой войны, среди них — коллаборационизм с нацистами и «участие в холокосте», заявил президент Польши.

У Украины «очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны», заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat.

«Нахождение взаимопонимания с нами во всех трудных вопросах, также в исторических вопросах, находится в интересах Украины. Прошу помнить, что украинцы имеют очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны», — сказал президент Польши. Он отметил, что говорит о сотрудничестве с нацистской Германией и участии в холокосте.

«Это не только вопрос Волынской резни. Это также вопрос подразделений СС, в которых служили попросту украинцы. Это вопрос сотрудничества между тогдашними, скажем так, украинскими властями, господином [Степаном] Бандерой и другими, и властями рейха во главе с Адольфом Гитлером», — продолжил Дуда.

Кроме того, это «вопрос украинско-еврейских отношений в те времена и участие в холокосте», заключил он.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Польша Украина Анджей Дуда Холокост коллаборационизм нацисты
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