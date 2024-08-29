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Польский депутат призвал выслать Кулебу за слова о Волынской резне

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Владимир Тарасов / Keystone / Global Look Press)

Депутат сейма Польши Януш Ковальский призвал объявить министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу персоной нон-грата за заявления о Волынской резне.

Волынской резней называют события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты от 50 тыс. до 100 тыс. этнических поляков, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области.

В 2016 году сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом.

Накануне главе украинского МИДа на форуме «Польша будущего» задали вопрос, когда Варшава сможет эксгумировать жертв Волынской резни. «У нас нет проблем с продолжением эксгумации. У нас есть только просьба к правительству в Польше также почтить память украинцев», — ответил министр (цитата по TVN24).

Он напомнил о насильственном переселении украинцев в польский город Ольштын в 1947 году, указав на то, что и поляки, и украинцы делали друг другу в прошлом «плохие вещи». «Давайте оставим историю историкам и вместе построим будущее», — добавил он.

Комментируя его слова, польский депутат Ковальский написал в X: «После скандального заявления Кулебы <...> этого политика следует признать персоной нон-грата в Польше. Он должен покинуть Польшу!». Ковальский подчеркнул, что вопрос об эксгумации поляков, убитых украинцами на Волыни, давно пора «поставить на острие ножа».

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Теги
Дмитрий Кулеба Украина Польша Волынская резня персона нон-грата эксгумация
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