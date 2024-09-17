Onet узнал о ссоре Зеленского и главы польского МИДа на встрече в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский поругался с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, когда тот в пятницу приехал в Киев, пишет в статье для Onet публицист и бывший польский дипломат Витольд Юраш, которому удалось пообщаться с участниками переговоров.
«По сообщениям участников разговора, атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно было даже говорить о ссоре», — рассказал публицист.
По данным источников, поляки, похоже, были как минимум удивлены стилем, в котором Зеленский пытался обращаться с главой польского МИДа. Так, с самого начала разговора украинский президент обвинил Польшу в недостаточной поддержке Украины по вопросу вступления в ЕС.
Сикорский ответил, что Польше потребовалось десятилетие для вступления, а предложенный офисом Зеленского срок «нереалистичен». Далее президент заявил, что Варшава должна передать Украине больше военной техники и сбивать ракеты и дроны над Украиной. Сикорский ответил, что это невозможно без решения НАТО.
Затем Зеленский обвинил Польшу в раздувании темы Волынской резни исключительно из внутриполитических соображений. Сикорский же призвал к эксгумации жертв для достойного перезахоронения, однако украинского президента «это не убедило», пишет Юраш.
За последние месяцы Сикорский сделал несколько громких заявлений по Украине. Так, на прошлой неделе он в разговоре с пранкерами заявил о нежелании Польши защищать Украину, хотя не исключил такой возможности, если фронт начнет рушиться. Позднее он раскритиковал нежелание украинских властей принимать закон о мобилизации раньше, а также удивился большому количеству украинских мужчин в Польше. «Я хожу в парикмахерскую в Варшаве, и меня стрижет молодой украинский парикмахер. И у меня есть к нему вопрос: что ты здесь делаешь? Разве ты не должен защищать свою страну?» — задался он вопросом.
Кроме этого, 13 сентября Сикорский пригрозил Киеву жесткими мерами из-за Волынской резни, призвав найти решение относительно сохранения памяти об этом событии.
Волынская резня — события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. Количество жертв с польской стороны, по оценкам историков, — от 50 тыс. до 100 тыс. человек. В 2016 году сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом.
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