Неизвестные с оружием ворвались на территорию монастыря в Косово

Неизвестные с оружием ворвались в монастырь в Косово на фоне эскалации в регионе

В селе Баньска в Косово обострилась ситуация после убийства во время нападения косовского полицейского. Вооруженные люди вошли на территорию местного монастыря, однако в дальнейшем покинули ее

Автомобили без опознавательных знаков, возле Баньского монастыря в Косово (Фото: Kosovo Government / Reuters)

В селе Баньска на севере Косово вооруженные люди вошли на территорию монастыря, передает сербский телеканал Pink со ссылкой на Рашко-Призренскую епархию. Эта часть региона заселена преимущественно сербами.

Там сообщили, что во двор монастыря вошли вооруженные люди в масках, приехавшие на бронемашинах. Священники и верующие, из сербского города Нови-Сад, среди которых были дети, заперлись в одном из зданий, были слышны выстрелы. На опубликованном фото из монастыря было видно, как неизвестный направляет на священника пистолет.

Фото: Kosovo Government / Reuters

Около 19:00 по местному времени (20:00 мск) в епархии сообщили, что вооруженные лица покинули монастырь, на территорию прибыла полиция Косово, передает агентство Tanjug.

В ночь на 24 сентября в селе Баньска произошло нападение на косовскую полицию, в результате чего погиб сержант и был ранен сотрудник пограничной полиции, сообщал премьер-министр частично признанной республики Альбин Курти. Полиция заявила, что при нападении были использованы ручные гранаты и пистолеты, передает RTS. Курти сказал, что нападавшие действовали при поддержке Белграда.

Въезд в село после этого был заблокирован, кроме того, закрылись КПП «Яринья» и »Брняк» между Косово и Сербией. Полицейское присутствие в регионе было усилено, туда направили спецназ.

Вечером полиция Косово сообщила, что трое участников нападения на косовских полицейских в селе Баньска на севере частично признанной республики убиты, еще один арестован, также установлены четверо подозреваемых.

Председатель сербского парламента Владимир Орлич заявил, что Курти поспешил обвинить в произошедшем сербов, не разобравшись, что случилось. В связи с этими событиями анонсировано выступление президента Сербии Александра Вучича.

Силы НАТО для Косова (KFOR), которые обеспечивают стабильность в регионе, заявили, что следят за ситуацией и готовы реагировать. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил «агрессию» в Баньске и провел переговоры с Курти и Вучичем.