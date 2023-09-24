Неизвестные с оружием ворвались на территорию монастыря в Косово
В селе Баньска на севере Косово вооруженные люди вошли на территорию монастыря, передает сербский телеканал Pink со ссылкой на Рашко-Призренскую епархию. Эта часть региона заселена преимущественно сербами.
Там сообщили, что во двор монастыря вошли вооруженные люди в масках, приехавшие на бронемашинах. Священники и верующие, из сербского города Нови-Сад, среди которых были дети, заперлись в одном из зданий, были слышны выстрелы. На опубликованном фото из монастыря было видно, как неизвестный направляет на священника пистолет.
Около 19:00 по местному времени (20:00 мск) в епархии сообщили, что вооруженные лица покинули монастырь, на территорию прибыла полиция Косово, передает агентство Tanjug.
В ночь на 24 сентября в селе Баньска произошло нападение на косовскую полицию, в результате чего погиб сержант и был ранен сотрудник пограничной полиции, сообщал премьер-министр частично признанной республики Альбин Курти. Полиция заявила, что при нападении были использованы ручные гранаты и пистолеты, передает RTS. Курти сказал, что нападавшие действовали при поддержке Белграда.
Въезд в село после этого был заблокирован, кроме того, закрылись КПП «Яринья» и »Брняк» между Косово и Сербией. Полицейское присутствие в регионе было усилено, туда направили спецназ.
Вечером полиция Косово сообщила, что трое участников нападения на косовских полицейских в селе Баньска на севере частично признанной республики убиты, еще один арестован, также установлены четверо подозреваемых.
Председатель сербского парламента Владимир Орлич заявил, что Курти поспешил обвинить в произошедшем сербов, не разобравшись, что случилось. В связи с этими событиями анонсировано выступление президента Сербии Александра Вучича.
Силы НАТО для Косова (KFOR), которые обеспечивают стабильность в регионе, заявили, что следят за ситуацией и готовы реагировать. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил «агрессию» в Баньске и провел переговоры с Курти и Вучичем.
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