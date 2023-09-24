 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Неизвестные с оружием ворвались на территорию монастыря в Косово

Неизвестные с оружием ворвались в монастырь в Косово на фоне эскалации в регионе
В селе Баньска в Косово обострилась ситуация после убийства во время нападения косовского полицейского. Вооруженные люди вошли на территорию местного монастыря, однако в дальнейшем покинули ее
Автомобили без опознавательных знаков, возле Баньского монастыря в Косово
Автомобили без опознавательных знаков, возле Баньского монастыря в Косово (Фото: Kosovo Government / Reuters)

В селе Баньска на севере Косово вооруженные люди вошли на территорию монастыря, передает сербский телеканал Pink со ссылкой на Рашко-Призренскую епархию. Эта часть региона заселена преимущественно сербами.

Там сообщили, что во двор монастыря вошли вооруженные люди в масках, приехавшие на бронемашинах. Священники и верующие, из сербского города Нови-Сад, среди которых были дети, заперлись в одном из зданий, были слышны выстрелы. На опубликованном фото из монастыря было видно, как неизвестный направляет на священника пистолет.

Фото: Kosovo Government / Reuters

Около 19:00 по местному времени (20:00 мск) в епархии сообщили, что вооруженные лица покинули монастырь, на территорию прибыла полиция Косово, передает агентство Tanjug.

В ночь на 24 сентября в селе Баньска произошло нападение на косовскую полицию, в результате чего погиб сержант и был ранен сотрудник пограничной полиции, сообщал премьер-министр частично признанной республики Альбин Курти. Полиция заявила, что при нападении были использованы ручные гранаты и пистолеты, передает RTS. Курти сказал, что нападавшие действовали при поддержке Белграда.

Въезд в село после этого был заблокирован, кроме того, закрылись КПП «Яринья» и »Брняк» между Косово и Сербией. Полицейское присутствие в регионе было усилено, туда направили спецназ.

Вечером полиция Косово сообщила, что трое участников нападения на косовских полицейских в селе Баньска на севере частично признанной республики убиты, еще один арестован, также установлены четверо подозреваемых.

Председатель сербского парламента Владимир Орлич заявил, что Курти поспешил обвинить в произошедшем сербов, не разобравшись, что случилось. В связи с этими событиями анонсировано выступление президента Сербии Александра Вучича.

Силы НАТО для Косова (KFOR), которые обеспечивают стабильность в регионе, заявили, что следят за ситуацией и готовы реагировать. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил «агрессию» в Баньске и провел переговоры с Курти и Вучичем.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Косово Сербия
Материалы по теме
Вучич предсказал усиление давления на Сербию из-за позиции по России
Политика
МИД предупредил о выходе из-под контроля ситуации в Косово
Политика
Полиция Косово избила двух сербских подростков
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
В зале внутренних рейсов Пулково на минуту пропал свет Общество, 21:55
Вучич заявил о гибели трех сербов во время эскалации в Косово Политика, 21:55
На какую антивозрастную методику сделать ставку. Советы косметолога РБК и Вирсавия, 21:44
В Иране заявили об отсутствии намерений блокировать работу МАГАТЭ Политика, 21:39
Овечкин замкнул топ-30 лучших игроков НХЛ Спорт, 21:39
Банки Сингапура ужесточили проверки из-за скандала с отмыванием $1,8 млрд Финансы, 21:11
Неизвестные с оружием ворвались на территорию монастыря в Косово Политика, 21:09
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Старовойт сообщил о четвертом обстреле Курской области за день Политика, 21:05
Клуб Карпина упустил победу над ЦСКА, ведя со счетом 3:1 Спорт, 21:02
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 21:01
Капсула с древним грунтом с астероида Бенну вернулась на Землю Технологии и медиа, 20:54
Акинфеев пропустил гол от игрока «Ростова» с 31 метра. Видео Спорт, 20:32
Нигер запретил французским самолетам летать над страной Политика, 20:23
Дзюба на вопрос о Семаке ответил: «А кто это?» Спорт, 20:19