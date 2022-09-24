Зеленский издал указ о создании 20 ВГА в Луганской области

До этого аналогичные указы были подписаны в отношении части территорий Донецкой и Херсонской областей. В начале июля Минобороны заявило о полном контроле над территорией Луганской области. *

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать 20 военно-гражданских администраций в трех районах Луганской области Украины (ЛНР признает свои границы в границах области), соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Речь идет о населенных пунктах в Счастьенском, Старобельском и Сватовском районах (подконтрольны российскими военным и силам ЛНР). В начале июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном контроле над территорией Луганской области.

В июле Зеленский издал указ об образовании военных администраций в 14 населенных пунктах Донецкой области, которые были подконтрольны Киеву. В сентябре он распорядился создать военные администрации в 15 населенных пунктах Херсонской области.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области, созданной под контролем российских военных, Кирилл Стремоусов, заявил, что Зеленский «никакого отношения к Херсонской области не имеет» и отказался признавать юрисдикцию Киева.

С 23 сентября в ДНР и ЛНР, а также на подконтрольных России территориях Херсонской и Запорожской областей проходят референдумы о вхождении в состав России. Они завершатся 27 сентября.

Президент Владимир Путин пообещал признать то решение, которое будет объявлено по итогам референдума.