Пророссийские власти заявили, что Зеленский не имеет отношения к Херсону
Президент Украины Владимир Зеленский и его указы не имеют никакого отношения к Херсонской области. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, передает «РИА Новости». ВГА была создана под контролем российских войск.
«Зеленский никакого отношения к Херсонской области не имеет. Юрисдикция Зеленского и прочих его прихвостней на Херсонскую область не распространяется. Все их заявления в отношении Херсонской области — это не юрисдикция укронацистов, и они не будут здесь устраивать свои правила», — сказал активист, не приведя аргументов.
Так он отреагировал на указ украинского президента о создании военных администраций в 15 населенных пунктах Херсонской области Украины. Он уже назначил глав военных администраций Калиновской, Новотроицкой, Зеленоподской и Мирненькой территориальных общин.
Согласно украинскому законодательству, легитимными считаются военные и гражданские областные и территориальные администрации, которые существовали задолго до ввода российских войск. Украинские власти считают военно-гражданские администрации незаконными, а их сотрудников называют «коллаборантами».