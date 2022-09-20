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Военная операция на Украине ,  
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Пророссийские власти заявили, что Зеленский не имеет отношения к Херсону

Замглавы ВГА Стремоусов: указы Зеленского не распространяются на Херсонскую область

Президент Украины Владимир Зеленский и его указы не имеют никакого отношения к Херсонской области. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, передает «РИА Новости». ВГА была создана под контролем российских войск.

«Зеленский никакого отношения к Херсонской области не имеет. Юрисдикция Зеленского и прочих его прихвостней на Херсонскую область не распространяется. Все их заявления в отношении Херсонской области — это не юрисдикция укронацистов, и они не будут здесь устраивать свои правила», — сказал активист, не приведя аргументов.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Так он отреагировал на указ украинского президента о создании военных администраций в 15 населенных пунктах Херсонской области Украины. Он уже назначил глав военных администраций Калиновской, Новотроицкой, Зеленоподской и Мирненькой территориальных общин.

Согласно украинскому законодательству, легитимными считаются военные и гражданские областные и территориальные администрации, которые существовали задолго до ввода российских войск. Украинские власти считают военно-гражданские администрации незаконными, а их сотрудников называют «коллаборантами».

Теги
Херсонская область Украина Владимир Зеленский указ военно-гражданские администрации
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