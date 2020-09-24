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Выборы в США ,  
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Племянница Трампа обвинила его в хищении у нее миллионов долларов

«Мошенничество было не просто семейным делом — это был их образ жизни», — говорится в иске против Дональда Трампа, а также его брата и сестры
Мэри Трамп
Мэри Трамп (Фото: Zuma / ТАСС)

За месяц с небольшим до новых выборов президента США племянница занимающего сейчас этот пост Дональда Трампа, дочь его старшего брата Фреда Мэри Трамп подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск, в котором обвинила дядю, а также других членов семьи в похищении причитавшихся ей десятков миллионов долларов.

Как отмечает газета New York Times (NYT), в иске Дональд Трамп, его сестра Мэриэнн и их покойный уже брат Роберт обвиняются в мошенничестве и организации заговора, в результате которого Мэри и ее брат Фред лишились части состояния, оставленного им отцом, а также не получили справедливой доли в наследстве, оставшемся после деда.

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В иске указывается, что после смерти в 1981 году отца Мэри его братья Дональд и Роберт, а также сестра Мэриэнн стали опекунами 16-летней девушки, но вместо того, чтобы заботиться о ее интересах, создали целую схему для «выкачивания средств, сокрытия их хищения и введения ее в заблуждение относительно истинной их ценности».

В 1999 году умер отец Трампа и дед Мэри Фред Трамп, после чего истицу, как она утверждает, вынудили подписать соглашение, лишив «десятков миллионов долларов или даже больше».

«Мошенничество было не просто семейным делом — это был их образ жизни», — говорится в иске о действиях Дональда Трампа, его брата и сестры.

В июле 2020 года Мэри Трамп издала книгу «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man). В ней племянница президента США, которая является дипломированным психологом, утверждает, что Дональд Трамп лишен способности сопереживать другим людям. Также она сообщает, что Трамп с детства проявлял готовность обманывать окружающих в собственных интересах.

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В книге также сообщается, что в том числе Мэри Трамп предоставила NYT документы, на основании которых газета в 2018 году выпустила расследование, где утверждалось, что Трамп получил от родителей, и преимущественно от своего отца Фреда Трампа, по меньшей мере $413 млн. Деньги, как уверяет NYT, были переданы Трампу за то, что он помогал родителям уклоняться от налогов.

Автор
Евгений Калюков
Дональд Трамп выборы в США скандал
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