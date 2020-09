Племянница Трампа обвинила его в хищении у нее миллионов долларов

«Мошенничество было не просто семейным делом — это был их образ жизни», — говорится в иске о действиях Дональда Трампа, его брата и сестры.

В июле 2020 года Мэри Трамп издала книгу «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man). В ней племянница президента США, которая является дипломированным психологом, утверждает, что Дональд Трамп лишен способности сопереживать другим людям. Также она сообщает, что Трамп с детства проявлял готовность обманывать окружающих в собственных интересах.

В книге также сообщается, что в том числе Мэри Трамп предоставила NYT документы, на основании которых газета в 2018 году выпустила расследование, где утверждалось, что Трамп получил от родителей, и преимущественно от своего отца Фреда Трампа, по меньшей мере $413 млн. Деньги, как уверяет NYT, были переданы Трампу за то, что он помогал родителям уклоняться от налогов.