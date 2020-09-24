Племянница Трампа обвинила его в хищении у нее миллионов долларов

«Мошенничество было не просто семейным делом — это был их образ жизни», — говорится в иске против Дональда Трампа, а также его брата и сестры

Мэри Трамп (Фото: Zuma / ТАСС)

За месяц с небольшим до новых выборов президента США племянница занимающего сейчас этот пост Дональда Трампа, дочь его старшего брата Фреда Мэри Трамп подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск, в котором обвинила дядю, а также других членов семьи в похищении причитавшихся ей десятков миллионов долларов.

Как отмечает газета New York Times (NYT), в иске Дональд Трамп, его сестра Мэриэнн и их покойный уже брат Роберт обвиняются в мошенничестве и организации заговора, в результате которого Мэри и ее брат Фред лишились части состояния, оставленного им отцом, а также не получили справедливой доли в наследстве, оставшемся после деда.

В иске указывается, что после смерти в 1981 году отца Мэри его братья Дональд и Роберт, а также сестра Мэриэнн стали опекунами 16-летней девушки, но вместо того, чтобы заботиться о ее интересах, создали целую схему для «выкачивания средств, сокрытия их хищения и введения ее в заблуждение относительно истинной их ценности».

В 1999 году умер отец Трампа и дед Мэри Фред Трамп, после чего истицу, как она утверждает, вынудили подписать соглашение, лишив «десятков миллионов долларов или даже больше».