Протесты в Белоруссии , 24 сен, 19:16
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Горбачев похвалил протестующих в Белоруссии
«Молодцы белорусы! Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо», — такими словами охарактеризовал белорусские протесты Михаил Горбачев
Михаил Горбачев
Первый президент СССР Михаил Горбачев внимательно следит за происходящим в Белоруссии. Об этом он рассказал изданию «Подъем».
«Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю. Я знаю о них много, даже с тех времен, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край. Молодцы белорусы! Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, — это ж черт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдет: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов. Открывается колоссальное дело. Но это еще надо потрудиться много. Это все для молодежи нынешней», — сказал Горбачев.
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