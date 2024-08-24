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Гендиректора Transparency Russia Шуманова объявили в розыск

ТАСС сообщает, что уголовное дело против Шуманова может быть заведено из-за нарушений требований в отношении иноагентов. Год назад его штрафовали за отсутствие маркировки по статье КоАП
Илья Шуманов (признан Минюстом иноагентом)
Илья Шуманов (признан Минюстом иноагентом) (Фото: / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Гендиректора антикоррупционной организации Transparency International Russia (Transparency International признана Минюстом нежелательной организацией) Илью Шуманова (признан Минюстом иноагентом) объявили в розыск, следует из базы МВД.

Он разыскивается по статье УК. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что Шуманова могут разыскивать в связи с возбуждением в отношении него дела из-за уклонения от выполнения обязанностей иноагента. В прошлом году тот получил штраф в размере 100 тыс. руб. а отсутствие маркировки иноагента в публикациях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП).

В возглавляемой Шумановым организации подчеркнули, что тот находится в безопасности и продолжит свою работу.

Transparency International Russia Шуманов руководит с 2021 года, в реестр иноагентов его внесли в октябре 2022-го. Сама организация тоже была в реестре (как АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» с 2015 года), но ее исключили оттуда в сентябре 2023-го, после того как головную Transparency International отнесли к нежелательным. Минюст уточнял, что исключение произошло в связи с ликвидацией соответствующего юрлица.

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Шуманов родился в Воронеже, до того как возглавить Transparency International Russia, был главой калининградского подразделения организации, а перед этим работал в администрации Калининграда.

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Transparency International розыск МВД
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