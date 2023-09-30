Минюст исключил из иноагентов Transparency International Russia

Антикоррупционную Transparency International Russia признали иноагентом восемь лет назад, в марте 2023-го она ликвидировалась из-за признания ее головной структуры нежелательной в России. Там сочли продолжение работы невозможным

Министерство юстиции Российской Федерации (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International Russia (филиал Transparеncy International, деятельность которой признана в России нежелательной) исключена 29 сентября из реестра иноагентов, следует из списка, который ведет министерство юстиции.

В реестр организация попала в апреле 2015 года. В реестре она фигурировала как юрлицо «Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл- Р». Осенью 2022 года иноагентом объявили руководителя организации Илью Шуманова.

Исключение Transparency International Russia из реестра иностранных агентов связано с ликвидацией их юрлица в России, пояснили РБК в пресс-службе Минюста.

Нежелательной головную организацию Transparency International признали в марте 2023-го. По мнению Генпрокуратуры, она вела политическую деятельность. В числе доказательств ведомство предоставило предложение Transparency International ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение, отменить статус иностранных агентов для НКО и прекратить избыточное регулирование СМИ.

После этого руководящий орган российской Transparency International решил ликвидировать его. Там отметили, что Transparency International Russia является отдельной национальной организацией, «поэтому по закону она не была и не может быть признана «нежелательной», однако «практика применения законодательства о таких организациях в России делают дальнейшую работу российской «Трансперенси» практически невозможной». Организация пообещала перестроить работу.