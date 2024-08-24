Архив рассекретил документ о планах союзников начать войну против СССР

Российский государственный военный архив рассекретил сообщение наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии наркому обороны Клименту Ворошилову, в котором говорится о решении высшего военного совета союзников начать войну против СССР. Документ, датированный 13 января 1940 года, опубликован на сайте Президентской библиотеки.

Он основан на сообщении «резидента НКВД СССР в Париже», который ссылается на «непроверенные данные».

«На последнем заседании высшего военного совета вынесено принципиальное решение начать военные действия против СССР», — говорится в нем.

«Ярыми сторонниками войны» с Советским Союзом называются французские и британские генералы Максим Вейган, Морис Гамелен, Джон Горт и Эдмунд Айронсайд. «Эта группа пришла к выводу использовать советско-финскую войну, втянуть нейтральные страны, нанести удар СССР не только с Кавказа, но и с севера», — утверждается в сообщении.

Для этой цели было решено перебросить в Финляндию канадские войска и захватить порт Петсамо «как базу для действий против Мурманска и Архангельска». Главной задачей было взятие Ленинграда, что, «по мнению союзников, должно нанести сильный удар СССР».

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