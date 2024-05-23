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ФСБ рассекретила документы о преступлениях военных США в 1945 году

ФСБ рассекретила документы о преступлениях военных США и Франции в 1945 году

ФСБ опубликовала рассекреченные архивные документы о преступлениях военных из США и Франции в отношении немцев в 1945 году в Берлине.

После победы над нацистской Германией для управления советской зоной оккупации страны была создана советская военная администрация (СВА), которую разделили на 14 оперативных секторов.

Берлин, в свою очередь, был разделен на четыре части, подконтрольные СССР, США, Великобритании и Франции.

Из рассекреченных документов следует, что Берлинский оперсектор СВА наблюдал «за обстановкой и поведением союзных войск» в американской, британской и французской зонах оккупации столицы.

«Как установлено, случаи хулиганства, грабежа и насилия со стороны американских военнослужащих над немцами не прекращаются, а эти факты ежедневно возрастают», — писал в докладе в ноябре 1945 года начальник советского оперсектора, генерал-майор Алексей Сиднев.

ФСБ рассекретила архив об уничтожении группы французов у Брянска в 1943-м
Политика
Фото:Президентская библиотека

В частности, советские военные за осень того года зафиксировали несколько случаев, когда американские военные стреляли в мирных немцев, проживавших в Берлине, а также пытались изнасиловать женщину.

Кроме того, в документе описан случай изнасилования двух женщин тремя французскими солдатами. Одну из них они также ограбили и избили, говорится в докладе Сиднева.

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Теги
ФСБ рассекречивание секретные документы военные преступления США Франция Вторая мировая война Великая Отечественная война
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