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Политика ,  
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ФСБ рассекретила архивные данные о неудавшемся покушении на Гитлера

ФСБ рассекретила новые архивные материалы, касающиеся обстоятельств покушения на Адольфа Гитлера, совершенного 80 лет назад, сообщает «РИА Новости».

Среди документов — фотокопии показаний бывшего начальника личной охраны Гитлера, шефа Имперской службы безопасности, группенфюрера СС Ганса Раттенхубера и экс-сотрудника внешней разведки Третьего рейха гауптштурмфюрера СС Романа Гамоты. По их словам, 20 июля 1944 года произошло наиболее известное покушение на Гитлера в его ставке в Восточной Пруссии.

Покушение стало результатом заговора, носившем название «Операция «Валькирия», против лидера нацистской Германии. Нападение спланировали высокопоставленные офицеры вермахта, поскольку, по их мнению, Гитлер вмешивался в дела военных и вел страну к краху.

Заговорщики приготовили два портфеля, в одном из которых были документы, а в другом — два пакета взрывчатки с химическими взрывателями замедленного действия. Несмотря на то, что портфель взорвался неподалеку от Гитлера, он отделался лишь травмами. Заговор провалился, а большинство его участников были репрессированы, убиты или доведены до самоубийства.

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Раттенхубер рассказал органам государственной безопасности СССР после окончания Великой Отечественной войны, что в результате взрыва Гитлер получил нервный шок — у него дрожали руки. В марте-апреле 1945 года этот тремор, по словам немецкого военного, «значительно усилился».

Гамота же объяснил причину возникновения заговора и перечислил предпосылки к нему. Среди них — провал плана молниеносной войны против СССР и катастрофическое положение германских вооруженных сил на восточном фронте, а также поражение германских войск на юге и выход из войны основного союзника Германии — Италии.

Согласно показаниям свидетелей, допрошенных советскими органами контрразведки, Гитлер 30 апреля покончил жизнь самоубийством.

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Теги
ФСБ Адольф Гитлер покушение Германия заговор
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