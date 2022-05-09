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Путин встретился с отцом командира батальона ДНР «Спарта»

Владимир Путин и Артем Жога
Владимир Путин и Артем Жога (Фото: kremlin.ru)

Российский президент Владимир Путин встретился с отцом командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, который погиб в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля на сайте.

Он вручил Артему Жоге звезду Героя России, которой был посмертно награжден его сын.

Батальон «Спарта» — вооруженное формирование Донецкой народной республикой, которое было сформировано в Донецке на базе пулеметно-противотанкового взвода в августе 2014 года.

Он участвовал в противостоянии с украинскими военными в Славянске в составе батальона Игоря Стрелкова (Гиркина), в захвате донецкого аэропорта, в боях в Дебальцево, Иловайске. В сентябре 2016 года «Спарту» перебрасывали в ЛНР, чтобы предотвратить попытку госпереворота, ввода украинских войск.

До октября 2016 года отряд возглавлял Арсен Павлов с позывным «Моторола». В 2015 году Служба безопасности Украины завела на него уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны (ст. 438). Он подозревался в издевательствах, пытках и публичных расстрелах людей, говорил глава следственного управления СБУ Василий Вовк.

Павлов погиб при взрыве в лифте своего дома в Донецке. Власти ДНР назвали заказчиком убийства главу департамента контрразведки СБУ Алексея Петрова. Спецслужбы Украины отвергли обвинения в свой адрес.

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После гибели «Моторолы» командиром «Спарты» стал Владимир Жога. Во время боев за Славянск и донецкий аэропорт получил два ранения в голову.

Жога погиб 5 марта 2022 года в Волновахе во время российской военной операции на Украине. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, он обеспечивал выход мирных жителей. В тот же день Пушилин присвоил ему звание героя ДНР.

6 марта Путин присвоил Жоге звание Героя России «за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга».


 

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