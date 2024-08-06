Нарышкин сообщил о фокусе на спецоперации в учебнике по истории для вузов

Сергей Нарышкин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

В новом учебнике истории основной акцент будет сделан на военной операции, рассказал глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, передает корреспондент РБК.

Участники экспертного совета по развитию исторического образования на расширенном заседании во вторник, 6 августа, с участием министра науки и образования Валерия Фалькова и Нарышкина одобрили новый учебник по «Истории России» для студентов неисторических специальностей.

Работа над учебником шла около двух лет — от концепции до экспертизы текста со стороны Российской академии наук, сообщил руководитель авторского коллектива, директор Института российской истории РАН Юрий Петров.

Подготовленный текст прошел широкое обсуждение, рассказал Сергей Нарышкин. По его словам, по итогам обсуждений авторским коллективом были учтены почти 3 тыс. замечаний и правок, кроме того министерство отправило финальную версию учебника в РАН и получило положительное заключение.

«В первой главе учебника подробно освещены основные черты российской цивилизации. В целом более подробно рассматриваются периоды относительно недавнего прошлого. Основной акцент сделан на истории Великой Отечественной войны, включая установленные судом факты геноцида советского народа», — рассказал Нарышкин. «Особое внимание уделено событиям Русской весны и специальной военной операции, о которых подробно рассказывается в заключительных разделах учебника», — добавил он. Дополнением к учебнику будет хрестоматия, подготовленная Росархивом. К началу нового учебного года издательство «Наука» подготовит новый учебник в электронном виде, он будет доступен во всех вузах.

С 1 сентября 2023 года изучение истории в вузах стало обязательным на всех специальностях, на нее должно отводиться не менее 144 часов. Базовый учебник дополняют отраслевые модули, по которым студенты соответствующих специальностей смогут узнать об истории сельского хозяйства, инженерного дела, транспорта, народного образования, медицины и культуры.