Axios сообщило о просьбе Байдена к Нетаньяху отвести войска из части Газы

Премьер Израиля согласился отвести войска от одного из участков вдоль границы Египта и сектора Газа. Нетаньяху исключал вывод армии из коридора Нетцарим и Филадельфийского коридора, ХАМАС настаивает на полном отводе войск из Газы

Президент США Джо Байден попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на отвод израильских войск от части границы между Египтом и сектором Газа, пишет издание Axios со ссылкой на три израильских чиновника.

Байден обратился с такой просьбой к Нетаньяху во время телефонного разговора, который состоялся в среду. Отвод войск с этого участка в рамках первого этапа соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа позволил бы продвинуться вперед в переговорах между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, отмечает издание.

Нетаньяху исключил вывод войск из коридора Нетцарим (разделяет северную и южную части Газы) и Филадельфийского коридора вдоль границы Газы и Египта. Этот коридор ХАМАС использует для контрабандных поставок оружия в Газу, считает израильская сторона. «Израиль ни при каких обстоятельствах не покинет Филадельфийский коридор или коридор Нетцарим, несмотря на огромное давление как внутри страны, так и за рубежом», — заявил премьер. ХАМАС настаивает на полном выводе войск из сектора Газа.

Требование Нетаньяху о сохранении присутствия израильской армии в Филадельфийском коридоре является одним из главных камней преткновения в переговорах, указывает Axios. По словам израильских чиновников, премьер согласился отвести израильские силы от одного из участков вдоль границы. Речь идет об участке шириной 1-2 км вдоль границы Египта и сектора Газа — он расположен рядом с Рафахом и районом Тель эль-Султан, где находится лагерь беженцев.

The Wall Street Journal писала, что Израиль планирует построить стену у Филадельфийского коридора, который армия взяла под контроль в мае этого года.

США представили «промежуточное предложение» о перемирии в Газе, которое, по их мнению, позволит устранить разногласия между сторонами. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Израиль его поддержал. ХАМАС отвергла условия соглашения об освобождении заложников и прекращении огня.