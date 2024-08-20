WSJ узнала о требовании Израиля построить стену между Египтом и Газой
Израиль настаивает на возведении стены у Филадельфийского коридора — границы между сектором Газа и Египтом протяженностью 20 км, чтобы боевики ХАМАС не могли строить туннели, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на арабских посредников в переговорах о прекращении огня.
Страна хочет получить доступ к данным с камер и датчиков, установленных в этом районе, а также сохранить в коридоре часть своих войск, пишет издание.
Филадельфийский коридор проходит от кибуца Керем-Шалом на границе Израиля и сектора Газа через город Рафах (на границе сектора Газа и Египта) до побережья Средиземного моря. Израильские войска ушли оттуда в 2005 году, было заключено Филадельфийское соглашение с Египтом, по которому Каир смог разместить вдоль коридора 750 пограничников со своей стороны. Палестинская сторона контролировалась Палестинской автономией до прихода к власти ХАМАС в 2007 году. Пограничный пункт «Рафах» совместно контролировали Египет и палестинская администрация.
В начале 2024 года израильские власти заявили, что намерены восстановить контроль над коридором в рамках военной операции в Газе, которая началась в ответ на нападение боевиков ХАМАС на Израиль. ЦАХАЛ добилась этой цели в мае.
WSJ называет эти условия существенными препятствиями, которые мешают заключить соглашение о прекращении огня. По словам высокопоставленного источника в Египте, Каир призывает к полному выводу израильских войск из Филадельфийского коридора и погранперехода «Рафах». По данным газеты, израильские представители обсуждали этот вопрос с посредниками в Каире, но «прогресс был незначительным».
На прошлой неделе в Дохе прошел очередной раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников из плена ХАМАС, посредниками выступили США, Катар и Египет. Как сообщил накануне госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон представил «промежуточное предложение» о перемирии, которое поддержал израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
ХАМАС отклонил предложения США и назвал их попыткой выиграть время для продолжения Израилем войны в Газе. Группировка вместе с движением «Исламский джихад» (признано террористическим и запрещено в России) взяла на себя ответственность за взрыв возле синагоги в Тель-Авиве 18 августа, при котором погиб дин человек, и заявила, что подобные атаки будут повторяться, пока продолжается конфликт.
Американские дипломаты хотят добиться прекращения огня в секторе Газа и снизить региональную напряженность, пишет WSJ. Блинкен 20 августа проведет переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, а также с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
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