Израиль впервые за 19 лет взял под контроль Филадельфийский коридор

Израиль впервые за 19 лет взял под контроль коридор на границе Газы с Египтом

Израиль взял под контроль Филадельфийский коридор на границе сектора Газа с Египтом, неподалеку обнаружили туннели с оружием. Египет заявлял, что попытки взять под контроль этот коридор могут стать ударом для отношений с Израилем

Израильские военные за последние дни установили оперативный контроль за Филадельфийским коридором на границе сектора Газа и Египта, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

«Филадельфийский коридор служил [палестинскому исламистскому движению] ХАМАС «спасательным кругом», по которому ХАМАС регулярно переправлял контрабандой оружие в сектор Газа. <...> Наши войска установили вдоль коридора десятки пусковых установок, заряженных и готовых к пуску ракет, а также пусковые ямы, из которых ХАМАС обстреливал ракетами и минометами израильскую территорию», — сказал он на брифинге.

Филадельфийский коридор — граница между сектором Газа и Египтом протяженностью 20 км. Он проходит от кибуца Керем-Шалом (на границе Израиля и сектора Газа) через город Рафах (город на границе сектора Газа и Египта) до побережья Средиземного моря. До 2005 года контролировался израильскими силами. Израильские войска ушли оттуда в 2005 году, было заключено Филадельфийское соглашение с Египтом, по которому Каир смог разместить вдоль коридора 750 пограничников со своей стороны. Палестинская сторона контролировалась Палестинской автономией до прихода к власти ХАМАС в 2007 году. Пограничный пункт Рафах (через него после начала войны Израиля с ХАМАС эвакуировались жители сектора Газа и доставлялась гуманитарная помощь) совместно контролировали Египет и Палестинская администрация.

По словам Хагари, ХАМАС с помощью коридора построил на расстоянии от 10 до 40 метров от границы с Египтом инфраструктуру, чтобы Израиль не мог наносить по ней удары. К 29 мая израильские войска обнаружили в этом районе около 20 туннелей, их обследуют и обезвреживают.

В восточной части Рафаха израильские силы обнаружили подземную инфраструктуру ХАМАС протяженностью 1,5 км. Входная шахта была расположена в 100 м от КПП Рафах. Маршрут, как рассказал Хагари, использовался членами группировки для передвижения и контрабанды оружия. Так, в туннелях нашли «большое количество» оружия, включая противотанковые ракеты, автоматы АК-47, взрывчатку и гранаты. Маршрут был уничтожен.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил на брифинге, что взятие Израилем под контроль Филадельфийского коридора не пересекает красных линий администрации президента США Джо Байдена. По его словам, эти действия согласуются с планами операции Тель-Авива в районе Рафаха, о которых израильская сторона проинформировала Вашингтон заранее.

В январе глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявил, что попытки Израиля взять под контроль Филадельфийский коридор нанесут «серьезный удар» отношениям Каира и Тель-Авива, поскольку это противоречит подписанным договоренностям. Он отверг заявления Израиля о том, что контрабанда оружия в сектор Газа идет через Египет. По словам Рашвана, Египет сам разрушил в общей сложности 1,5 тыс. подземных шахт, поскольку страдал от существования туннелей.

Сейчас между Египтом и сектором Газа находится бетонная стена, длина которой составляет 14 км: одна половина укреплений возвышается над землей на 6 м, а другая — углубляется на 6 м под землю, Каир полностью контролирует приграничные районы, отметил он.