Как расширится состав БРИКС. Карта

Шесть стран войдут в БРИКС с 2024 года

В БРИКС пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ, их членство начнется с 2024 года. Заявки на вступление в объединение подали еще 17 стран. Как может поменяться география БРИКС — в инфографике РБК

О решении лидеров стран БРИКС сообщил на пресс-конференции по итогам саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса. Приглашенные государства станут полноправными членами с 1 января 2024 года.

Сейчас в БРИКС входят пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В середине августа южноафриканские власти заявили, что желание вступить в организацию выразили более 40 государств, 23 из которых подали официальные заявки. О поддержке расширения позднее также заявили Китай и Индия.

Страны БРИКС выступили за сохранение названия организации после ее расширения, заявил глава МИД Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. Название объединения складывается из первых букв названий стран-участниц текущего состава. По словам Лаврова, название объединения уже стало «брендом», и оно «будет подчеркивать преемственность нашей работы».

Заявки на вхождение в БРИКС подали еще 17 стран, среди которых — Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Гондурас, Индонезия, Казахстан, Кувейт, Таиланд и другие, говорила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

Саммит БРИКС проходил 22–24 августа в Йоханнесбурге. Президент России Владимир Путин принимал участие в саммите в режиме онлайн. Остальные лидеры объединения присутствовали лично.